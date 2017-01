El yoga ayuda a paliar el dolor de espalda

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, al menos uno de cada tres habitantes del planeta sufrirá dolor de espalda, muy especialmente a nivel lumbar, en algún momento de su vida. Un tipo de dolor que, en la gran mayoría de las ocasiones, no tiene un origen conocido –o lo que es lo mismo, es ‘inespecífico’ y su causa no se atribuye a ninguna enfermedad, caso de la artritis–. Además, y en muchos casos, puede tener un carácter crónico, es decir, persistir durante un periodo superior a tres meses. Y en este contexto, ¿qué se puede hacer para paliar este dolor? Pues la mayoría de los afectados recurren a los analgésicos que no requieren receta. Y asimismo, a las terapias con ejercicios, dado que han demostrado ser eficaces para mitigarlo. Y ahora, un estudio llevado dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland en Baltimore (EE.UU.) muestra que el yoga también es útil para paliar este tipo de dolor. Al menos a corto plazo.

Como explica Susan Wieland, directora de esta investigación publicada en la revista «The Cochrane Library», «nuestros resultados sugieren que el yoga puede reducir los síntomas del dolor lumbar. Así, nuestros hallazgos pueden ayudar a la gente a tener una mayor información sobre las opciones a tomar de cara sus futuros tratamientos».

‘Ligeramente’ beneficioso

Para llevar a cabo su revisión o ‘metanálisis’, los estudios analizaron los resultados alcanzados en 12 ensayos clínicos llevados a cabo con 1.080 mujeres y varones estadounidenses y británicos que, con edades comprendidas entre los 34 y los 48 años, padecían de dolor lumbar de origen inespecífico.

Concretamente, ocho de los ensayos clínicos evaluados compararon el yoga con la falta de ejercicio; tres compararon la eficacia del yoga frente a ejercicios específicos para la espalda; y el último estudio comparó el yoga frente a los consejos recogidos en un libro de autocuidado.

Nuestros resultados sugieren que el yoga puede reducir, aun ligeramente, los síntomas del dolor lumbar Susan Wieland

Los resultados mostraron que, frente a la total ausencia de ejercicio, el yoga mejora la funcionalidad de la espalda y reduce, si bien ligeramente, el dolor lumbar durante un periodo de seis a 12 meses. Y, entonces, ¿qué sucede una vez ha transcurrido un año? Pues la verdad es que no sabe, dado que no hay evidencia sobre el efecto –beneficioso, negativo o, simplemente, nulo– del yoga sobre el dolor lumbar una vez se han superado estos 12 meses. De hecho, deben requerirse más investigaciones para poder confirmar que este beneficio durante el primer año es, efectivamente, ‘real’.

Como indica Susan Wieland, «nuestros hallazgos muestran una reducción, aun ligera, del dolor, pero los resultados derivan de estudios con un seguimiento muy corto. Así, por el momento solo tenemos una evidencia de grado bajo moderado sobre los efectos del yoga durante seis meses como un tipo de ejercicio que ayuda a las personas con dolor lumbar».

No para todo el mundo

Sin embargo, parece que el yoga no es para todo el mundo. Y es que hasta un 5% de los participantes experimentaron un empeoramiento de su dolor –un porcentaje similar al que se observa con la práctica de otros ejercicios centrados en la espalda.

Es más; no vale practicarlo de cualquier manera. De hecho, todas las sesiones realizadas en los 12 ensayos clínicos evaluados fueron llevadas a cabo bajo la instrucción y supervisión de profesores de yoga cualificados.

Como concluye la directora de la investigación, «los ejercicios de yoga practicados en estos estudios fueron desarrollados para el dolor lumbar y la gente tiene que tener presente que, en todos y cada uno de los estudios que hemos evaluado, las clases de yoga fueron dirigidas por practicantes expertos».