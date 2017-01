Tomar paracetamol o ibuprofeno durante el embarazo aumenta el riesgo de asma del hijo

En torno a un 5-12% de los niños de nuestro país padecen asma, enfermedad caracterizada por la dificultad recurrente para respirar y que se acompaña de síntomas como la falta de aliento, las sibilancias, la opresión en el pecho y la tos. Una enfermedad crónica cuyo riesgo de desarrollo se inicia ya desde el mismo momento de la concepción. De hecho, la exposición a la contaminación del tráfico durante el embarazo incrementa el riesgo del futuro hijo de padecer asma. Y asimismo, como muestra un estudio dirigido por investigadores del Instituto Noruego de Salud Pública en Oslo (Noruega), tomar paracetamol durante la gestación también se asocia a un mayor riesgo de que el neonato desarrolle la enfermedad.

Como explica Maria C. Magnus, directora de esta investigación publicada en la revista «International Journal of Epidemiology», «dado que el paracetamol es el analgésico más comúnmente utilizado por las mujeres embarazadas y los niños, el descubrimiento de sus potenciales efectos adversos es de gran importancia para la salud pública».

Niños en riesgo

Para llevar a cabo el estudio, los autores evaluaron la posible relación entre la toma de paracetamol durante la gestación y el riesgo de asma del futuro hijo a partir de los datos de cerca de 114.500 niños incluidos en el Estudio de Cohortes de Madres y Niños Noruegos. Cumplidos los 3 años, el 5,7% de los niños ya habían sido diagnosticados de asma, enfermedad que padecía un 5,1% de los menores al alcanzar los 7 años de edad.

Los resultados mostraron que la exposición al paracetamol durante el embarazo supone un mayor riesgo de que el hijo desarrolle asma, muy especialmente al haber cumplido la edad de 3 años.

Asimismo, los investigadores realizaron un segundo análisis para evaluar la posible relación entre la exposición prenatal al ibuprofeno y el riesgo de asma del neonato. Y de la misma manera, se observó un incremento del riesgo de desarrollar la enfermedad, pero solo a la edad de 3 años –que no cuando el niño alcanzaba los 7 años.

El fármaco, no la enfermedad

Pero este incremento del riesgo de asma, ¿no podría explicarse realmente por la enfermedad para la cual se está tomando la medicación? No. Como indican los autores, «las tres situaciones más comunes por las que las mujeres embarazadas toman paracetamol son la presencia de fiebre, de dolor o de gripe. Sin embargo, los resultados demuestran que el aumento del riesgo de asma no se debe a la condición por la que la persona está tomando el paracetamol. De hecho, el incremento es similar con independencia de que se use para la fiebre, el dolor o la gripe».

Es más; el estudio también muestra que el consumo de paracetamol por el padre o por la madre fuera del embarazo no conlleva una mayor probabilidad de que el futuro hijo desarrolle asma. Es decir, las posibles enfermedades subyacentes o los estilos de vida de los padres durante la concepción o la gestación no influyen en el riesgo de asma de sus descendientes.

Sea como fuere, concluyen los autores, «los resultados de nuestro estudio no justifican un cambio en las actuales recomendaciones sobre el uso de paracetamol en las mujeres embarazadas».