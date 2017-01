La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, es decir, en la que el propio sistema inmunitario del paciente ataca al propio organismo –en este caso, a las células beta de los islotes pancreáticos, responsables de la producción de insulina–. Sin embargo, y como sucede en la inmensa mayoría, sino todas, de las enfermedades autoinmunes, se desconoce por qué el sistema inmunitario pierde el control y decide destruir estas células beta. Un aspecto que resulta fundamental, dado que el conocimiento de la causa que desencadena este proceso posibilitaría el desarrollo de intervenciones para prevenirla y, así, evitar la aparición de la enfermedad. De ahí la importancia de un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Tampere (Finlandia), en el que se sugiere que el proceso autoinmunitario que da lugar a la destrucción de las células productoras de insulina y, por ende, al desarrollo de la diabetes tipo 1, está originado por la infección por un tipo de ARN virus denominado ‘enterovirus’.

Como explica Heikki Hyöty, co-director de esta investigación publicada en la revista «Diabetologia», «nuestro trabajo sugiere que las infecciones por enterovirus en los niños pequeños se asocian con la aparición de autoanticuerpos frente a los islotes pancreáticos con una demora de tiempo cercana a los 12 meses. Así, nuestros hallazgos refuerzan las observaciones de otros estudios prospectivos previos que indican que las infecciones por enterovirus podrían jugar un papel en la iniciación del proceso por el que se destruyen las células beta».

Comportamiento destructivo

La fase subclínica de la diabetes tipo 1, es decir, cuando aún no se han manifestado los síntomas de la enfermedad, puede detectarse por la presencia de anticuerpos desarrollados por el sistema inmune contra el propio organismo –los denominados ‘autoanticuerpos’, en este caso contra los islotes pancreáticos–. Pero, ¿por qué el sistema inmunitario produce estos autoanticuerpos que no solo no protegen a las células del cuerpo, sino que las destruyen? Pues la razón permanece aún desconocida. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que los niños con anticuerpos frente a las células beta tienen una elevada presencia de enterovirus tanto en la sangre como en el páncreas. Y asimismo, que las personas con diabetes tipo 1 poseen una gran cantidad de anticuerpos frente a enterovirus, lo que revela que sufrieron infecciones por este tipo de virus en el pasado.

Entonces, y a la luz de las evidencias, ¿puede afirmarse que existe una relación entre los enterovirus y la diabetes tipo 1? Pues aún no, dado que si bien parece que es así, la mayoría de estudios desarrollados para confirmarlo han arrojado resultados negativos. Por ello, los autores han desarrollado esta nueva investigación, la más grande realizada hasta la fecha a este respecto.

Hay que evaluar la posibilidad de crear una vacuna frente a los enterovirus y analizar si podría prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 1 Hanna Honkanen

En el estudio, los autores analizaron la presencia de ARN de enterovirus en 1.673 muestras de heces de 129 niños que habían desarrollado autoanticuerpos frente a los islotes pancreáticos y en 3.108 muestras fecales de 282 menores que no presentaban estos autoanticuerpos –grupo control.

Los resultados mostraron una mayor incidencia de infecciones por enterovirus entre los niños con autoanticuerpos que en el grupo control. Y lo que es más importante, que esta mayor frecuencia de infecciones tuvo lugar más de un año antes de que los participantes desarrollaran estos autoanticuerpos frente a las células beta. Más concretamente, la incidencia de infecciones por enterovirus fue hasta tres veces superior en los niños con autoanticuerpos que en los participantes del grupo control.

Vacuna para la diabetes

En definitiva, parece claro que los niños con diabetes tipo 1 tienen una mayor incidencia de infecciones por enterovirus antes de experimentar los procesos autoinmunes que acaban dando lugar a la enfermedad. Por tanto, no debe descartarse que la infección por estos virus sea la responsable de que el sistema inmune actúe de una forma anómala y perjudicial para el propio organismo. Una posibilidad que será evaluada en los estudios que, ya en desarrollo, están investigando los mecanismos que utilizan los enterovirus para infectar las células productoras de insulinas en el páncreas.

Pero aún hay más. Como concluye Hanna Honkanen, co-directora de la investigación, «también sería importante evaluar la posibilidad de crear una vacuna frente a estos virus y analizar si podría prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 1».