Lo mejor de cada casa: Yoga Book de Lenovo

Se está extendiendo como la pólvora. La Yoga Book de Lenovo es una tablet que está en boca de todos. Una tablet tan ligera como tus pensamientos que te permite trabajar con ella o entregarte a tus ratos de ocio en cualquier lugar que desees.

Y es que el nombre de la tablet tiene mucho sentido. Tan liviana que podría levitar, tan potente que puedes transformar con ella el mundo. ¿Te imaginas lo fáciles que van a ser tus viajes de ahora en adelante? Seguro que ya te estás imaginando en la sala de espera del aeropuerto, tecleando con toda comodidad mientras esperas a embarcarte en tus aventuras.

Con la Yoga Book podrás almacenar tus creaciones, o la lista de la compra, de forma rápida y eficiente. Siempre hay algo que anotar, sobre todo cuando tu mente es una continua efervescencia de ideas. Capturarlas es esencial, y no es menos esencial conservarlas. Olvídate de ese desastre de papeles que hay en tu habitación.

O de ese sudor frío que te recorre la frente cuando no encuentras ese documento tan valioso. Gracias a su Real Pen, un lápiz digital de precisión milimétrica con nada menos que 2048 niveles de sensibilidad a la presión, tomar nota se convierte en un placer. Y cuentas con copia física y digital al mismo tiempo. Genial, ¿no?

Máxima autonomía, máxima creatividad

Si te gusta dibujar, el placer va a ser doble. No sólo puedes beneficiarte de la precisión de su lápiz digital, con trazos de gran elegancia, sino que la faceta ilustradora de la Yoga Book es una de las características que te hará enamorarte de ella... si es que todavía no lo has hecho.

¿Por qué? Porque te permite libertad total a la hora de dar vida a tus obras, con un intuitivo manejo de todas las herramientas que necesitas para ello. Cambia el grosor del pincel, la paleta de color, añade efectos… Todo ello de manera eficaz, sin perder tiempo ni distraerte de tu objetivo principal, que es el desarrollo creativo.

La batería que lleva alojada te garantiza una autonomía de quince horas. Sólo tienes que acordarte de poner a cargar la Yoga Book por la noche y así puedes disfrutar de total independencia durante todo el día. ¿Te gusta disfrutar en la azotea, lejos del mundanal ruido? ¿O prefieres hacerlo en el concurrido bullicio de un precioso café que conoces? Llévatela donde quieras y disfruta tu libertad.

Puedes elegir sistema operativo. La Yoga Book está disponible en dos sistemas operativos distintos: Android y Windows 10. Android es un sistema tan popular en smartphones que tiene legiones de fans a lo largo y ancho del mundo. Windows será la opción de aquellos que están más acostumbrados a trabajar con su ordenador de sobremesa o portátil.

Elegante y funcional

También puedes elegir tu tablet favorita en tres preciosos colores: negro carbón, oro champán o gris bronce. Este último es un color noble y clásico, ideal para personas ordenadas. El color oro, sin embargo, es apropiado si eres de esas personas audaces que no paran hasta conseguir las metas que se han propuesto. Por último, el negro es ideal para los amantes de lo discreto y lo elegante.

El teclado Halo aparece en el Create Pad sólo cuando lo necesitas, y desaparece por completo después. Un teclado táctil cómodo y optimizado para dar el mayor rendimiento. En la versión Android cuenta con las famosas herramientas como el autocorrector y el autorrelleno de frases, tan útiles para teclear con rapidez, así como la compatibilidad con varios idiomas.

Lo mejor de todo es su precio, ya que estamos hablando de una tablet de gama top por mucho menos de lo que cuesta cualquier smartphone de gama alta. Yo que tú no me lo pensaría mucho. Prueba una Yoga Book y ya no querrás otra cosa. Ligera y robusta al mismo tiempo, y con prestaciones que te encantarán, así que relájate, respira y concéntrate en tu Yoga Book.

Recuerda que en Descuentos ABC tenemos listo para ti el cupón descuento Lenovo, para que puedas disfrutar de ella por mucho menos.