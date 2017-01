La bandera de San Escobar ondea estos días en las redes sociales, pero no lo busquen en Google Maps porque no se trata de ningún país del Caribe surgido recientemente que no hubieran estudiado en sus años de colegio. No existe, aunque el ministro de Exteriores polaco afirmara haber mantenido un encuentro diplomático con sus representantes.

Bienvenido a la cuenta oficial de Twitter de la República Democrática Popular de San Escobar #SanEscobar — San Escobar (@rpdsanescobar) 10 de enero de 2017

Witold Waszczykowski estuvo en Nueva York en los últimos días recabando apoyos a las aspiraciones de Polonia para obtener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2018-2019 y a su regreso, explicó a la prensa local que para ello se reunió el martes con representantes de veinte países. Entre ellos, señaló el ministro de Exteriores polaco, con delegados de naciones del Caribe «como por ejemplo Belice o San Escobar».

En internet su error ha corrido como la pólvora y el hashtag #SanEscobar se convirtió en uno de los temas más comentados en Twitter en Polonia. La red social se pobló de memes aludiendo al lapsus de Waszczykowski.

La portavoz del ministro, Joanna Wajda, reconocía el error en un mensaje, indicando que en sus declaraciones Waszczykowski se refería a una conversación con representantes de las islas caribeñas de San Cristóbal y Nieves.

La explicación no ha frenado las mofas en las redes, donde ya circula desde la «moneda oficial» de San Escobar, a pasaportes, guías de viaje o vinos de este inexistente país.