CÃ³mo felicitar la Navidad en 2016

La plaga de los «smartphones» nos ha hecho olvidar cómo eran las felicitaciones navideñas antes de ellos. ¿Cómo felicitábamos las fiestas a nuestros seres queridos (y a los no tan queridos) antes de tener internet en los móviles? ¿Llamábamos por teléfono? ¿Quedábamos en persona? ¿Existía ya el «negro de WhatsApp» con gorro navideño?

Los teléfonos móviles nos han abierto un abanico de posibilidades a la hora de felicitar la Navidad. El primer recurso y más básico si queremos darle brillo a nuestros «christmas» digitales es el icono del árbol de Navidad. Sobrio, básico e informal, uno nunca puede quedar mal si adorna sus buenos deseos con el arbolito verde iluminado.

La opción a gran escala en este sentido sería colgar en Instagram una foto del árbol navideño casero. Algo así ha hecho la diva Beyoncé en su cuenta. Advertencia: intentar esto en casa puede no llevar a los mismos resultados que el siguiente vídeo-collage.

Hay muchas más opciones. Snapchat ofrece algunos filtros navideños si uno quiere publicar su felicitación en esta red social. Facebook hace vídeos recopilatorios del año para que uno haga balance y se plantee cómo le han ido las cosas en los últimos doce meses. Pero realmente el rey de las felicitaciones es WhatsApp, tanto de las que queremos recibir como de las que no.

¿Quién no ha recibido una felicitación navideña de alguien al que, con sinceridad, no le apetece responder? (Recomendamos desactivar el doble check azul de WhatsApp en estos casos) Este es al fin y al cabo otro mal de estas fiestas, la versión digital de los familiares que no nos caen bien y a los que tenemos que aguantar en las cenas.

Pero no olvidemos la esencia de la Navidad: estar cerca de nuestros seres queridos. Las nuevas tecnologías nos ponen en contacto con aquellos a los que echamos de menos. Y para eso, lo mejor es la fórmula de toda la vida: usar palabras que expresen nuestros sinceros buenos deseos.