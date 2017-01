Zidane, un año récord: tres títulos, dos derrotas

Zidane celebra hoy un año triunfal como entrenador de la casa blanca con un importante partido ante el Sevilla. El francés ha hecho balance de su año al mando del Real Madrid: «Aquel 4 de enero estaba más estresado que ahora». Su reflexión de estos doce meses es sincera: «Cuando llegue no esperaba ganar la Champions y el Mundial de Clubes en mi primer año. He perdido pelo, sí. Ahora estoy centrado en ganar más títulos».

Demostró desde su primera sesión, el día 5 de enero, lo que quería conseguir. Tiene mucha sabiduría en el fútbol. Comenzó con victorias ante el Deportivo y el Sporting. Y asimiló cómo dirigir al plantel blanco. Con mano izquierda y personalidpersonalidad. y con la humanidad que demostró el lunes al ser protagonista de la campaña «Ningún niño sin regalo».

El marsellés presenta una plusmarca mundial como técnico difícil de emular: suma tres grandes títulos internacionales y solo dos derrotas en un año de trabajo.

44 partidos, 33 triunfos y 125 goles

Su balance, mezclado en dos campañas, es de 44 partidos, 33 triunfos, nueve empates y las derrotas ante el Atlético (0-1) y el Wolfsburgo (2-0), con 125 goles a favor en esos 44 encuentros y 39 tantos en contra.

«Tengo claro que no ganaré veinte Copas de Europa al frente del Real Madrid», dice Zinedine. Pero lleva una en un año. Es candidato a ser elegido Mejor Entrenador del Año por la FIFA, en el premio The Best. «Si no me lo dan, no me sorprendería, porque solo llevo un año y hay técnicos con más años de trabajo. Sí me sorprendería que no le dieran el premio de Mejor Jugador del Año a Cristiano». El portugués no juega hoy en el Bernabéu.