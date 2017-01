Enseña una sonrisa de niño bueno que nunca ha roto un plato, pero en la distancia corta impone democráticamente su criterio con esa misma sonrisa y un argumento explicado con suavidad. La letra no entra con sangre, sino con razonamientos. Zidane ha convencido a Cristiano de la necesidad de descansar para llegar bien a final de temporada, a disputar los diez partidos decisivos que pregonaba el sabio, Luis Aragonés.

Pellegrini, Mourinho y Ancelotti no consiguieron convencerle para graduar su rendimiento. El francés lo ha logrado con razonamientos. Cristiano es necesario en los partidos clave, no debe jugarlo todo

Ni Pellegrini, ni Ancelotti, ni Benítez supieron hacerlo. Tampoco el temido Mourinho consiguió sentar a su compatriota. Solo lo hizo una vez, por castigo, en un Real Madrid-Zaragoza, con la Liga ya perdida, cuando Ronaldo criticó la táctica defensiva de su equipo ante Guardiola unos días antes. Nunca más se atrevió. Karanka, portavoz de gobierno de Mourinho, lo desveló un día con franqueza: «A ver quién le dice a Cristiano que no juega». Aitor, pues ha sido Zinedine Zidane.

El francés lo ha logrado trece años después del estreno de la carrera internacional del Balón de Oro, en 2003, cuando Ferguson le vio volar por la banda izquierda del José Alvalade y se lo llevó a la banda izquierda de Old Trafford.

Hoy ofrece su Balón de Oro

Ronaldo vive el curso menos duro de su etapa en el Real Madrid. Por primera vez en su vida ha faltado en un tercio de los partidos disputados por su club. Ha jugado diecinueve de los veintisiete encuentros del conjunto blanco. Suma 1.683 minutos de competición hasta el día de Reyes. La comparación con su última campaña a las órdenes de Mourinho, 2012-2013, lo explica todo: el día de Reyes de 2013 acumulaba 2.275 minutos y 26 partidos. Seiscientos minutos menos.

La cara sonriente de «Zizou», así le denominan sus pupilos, incluido el portugués, esconde su trabajo fuera de los focos. No ha sido fácil para el marsellés detallar con argumentos físicos a Ronaldo que no debe jugarlo todo, aunque él no entienda estar sentado en el banquillo. El «siete» siempre piensa que está bien para competir. Y quiere saltar al campo incluso al límite. A sus 31 años ha aceptado que no puede jugar siempre. Que es mejor graduar sus esfuerzos y ser decisivo en los partidos determinantes, como sucedió ante el Wolfsburgo con tres goles, en el Camp Nou con el 1-2 de la pasada campaña y ahora frente al Kashima con otros tres tantos que significaron el Mundial de Clubes.

Fue letal al anotar el 3-0 decisivo al Wolfsburgo en la Champions triunfal; fue determinante en el 1-2 del Camp Nou la temporada pasada; y sentenció el Mundial de Clubes con otros tres tantos en el 4-2 de la final

Recordamos cuando le molestó el cambio en Las Palmas, sin dar la mano a su entrenador. Paulatinamente ha reconocido que debe regular sus esfuerzos. Y como no puede contenerse sentado en un banquillo, Zidane le descarta de la convocatoria cuando decide que no juega. Se quedó fuera de la lista frente al Deportivo en Liga y esta semana ante el Sevilla, en Copa. Vio ambos encuentros desde su palco, con su hijo, su madre y su novia. Y en el descanso del partido ante el cuadro sevillano bajó al vestuario, felicitó a sus compañeros y se abrazó con James, autor de dos goles.

Hoy, el buque insignia de la casa blanca ofrecerá el Balón de Oro a los ochenta mil espectadores. Y el entrenador no piensa concederle los noventa minutos. Zidane también tiene planificado que viaje al Sánchez Pizjuán el jueves y sea suplente en el duelo copero de vuelta, pues la ventaja de 3-0 conseguida en el compromiso de ida permite no forzarle, ante un objetivo superior: el enfrentamiento liguero en el mismo Sánchez Pizjuán tres días más tarde, el 15 de enero. Es el partido que más preocupa al líder.

El lunes, The Best

El lunes, Cristiano aspira a conquistar también el premio The Best, el galardón al mejor futbolista del mundo que concede la FIFA. El luso es considerado el mejor en su época de menos partidos jugados, pero con los triunfos más importantes. Buen mensaje. Lo único que no perdona son los envites de la Champions. Compite con Messi en la plusmarca de goles del torneo más importante del mundo: ha marcado 98 frente a los 96 del argentino. Es otro combate entre los dos hombres que dominan el planeta fútbol desde hace una década.

Hoy, el Balón de Oro vuelve a un once que vivirá nuevas rotaciones. Será otra alineación inédita del francés. Danilo y Coentrao aspiran a jugar en los laterales. Casemiro será el pivote (y central de emergencia), con algún compañero nuevo en la media. Benzema espera reaparecer en el ataque. Y Mariano anhela tener más minutos.