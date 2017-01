Habla claro con sus futbolistas. Es la voz de la experiencia. Lo ha vivido todo como jugador, en el Real Madrid y en la selección de Francia. Lo ganó todo. Y ahora lo consigue todo como entrenador. Zidane no ha tenido que incidir demasiado en sus advertencias, porque hombres como Ramos y Cristiano también lo han ganado todo y saben discernir entre los premios y los títulos. Los focos del estrellato en la FIFA y en la UEFA no engañan a los jugadores del líder. «No quiero euforias, los récords no dan títulos y los premios tampoco, tengamos los pies en el suelo, todos sabéis que aún no hemos ganado nada», destacó el técnico ante su plantilla después de estas semanas de galardones que han rodeado a la consecución del Mundial de Clubes.

El francés afirma que hay que tener prudencia, no creerse nada, eludir esos focos del estrellato que engañan mucho y centrarse en conquistar tres títulos: «Porque no hemos ganado nada»

Esas mismas palabras las ha expuesto el capitán, Ramos, a sus compañeros. «Hemos ganado el Mundial en Japón y la Supercopa de Europa, pero ahora nos quedan otros tres títulos muy importantes». Cristiano Ronaldo cortó por lo sano donde no había debate: «Ahora hay que ir a por el triplete». Y su jefe francés se quedó tranquilo.

«Zizou» exige suma prudencia y avisa con el lema de «nada de dormirse en los laureles» de esos focos que enturbian la vista. Observa con serenidad que sus figuras no se aburguesan. Tienen tres retos por delante y una obsesión bien canalizada: «Este año el título que deseamos especialmente es la Liga». Ramos y sus compañeros lo subrayaron en la sede de la FIFA.

Tener este nivel en mayo

Zidane ha sido rotundo ante sus pupilos para eliminar cualquier atisbo de aburguesamiento . Cuando algunos auguran que el Real Madrid ha alcanzado el máximo nivel de juego y toca mantenerlo, el responsable del equipo niega la mayor y alerta con una exigencia de motivación: «No hemos tocado techo, ni mucho menos. Aún podemos rendir más físicamente. Y todavía podemos jugar mejor». Y habla con puro convencimiento de ello ante los líderes del plantel. Ha preparado con Pintus una planificación física que persigue que sus hombres tengan el mismo nivel actual en los meses de abril y mayo. Es un objetivo de órdago.

Los goles al filo de lo imposible son la demostración de esa potencia física que el Madrid exhibe hasta el último segundo

Es complicado superar el listón actual de un Real Madrid que presiona con potencia hasta el último minuto de cada encuentro. Los goles al filo del gong son la demostración de esa capacidad de sacrificio.

Antonio Pintus intenta sostener esa altura física con la introducción de dos o tres minipretemporadas a lo largo del curso que alimentan de potencia al grupo cuando más lo necesita. Ahora se produce la fase clave de la campaña, el maratón de partidos de enero y febrero. Y «los jugadores han respondido bien tras la minipretemporada de Navidad», indica Zidane. «Debo preparar bien al equipo, porque tenemos dos meses con partido cada tres días y eso hay que trabajarlo». Visita al Sevilla en Copa y en Liga en el margen de cuatro días y el técnico recupera a Ramos y a Lucas.