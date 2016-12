Cristiano ha logrado lo que nunca antes había alcanzado un jugador en un año natural. El portugués cerró 2016 con Champions, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, Balón de Oro y Eurocopa. Para el noventa y cinco por ciento de los futbolistas, un palmarés imposible de aglutinar en toda su carrera, pero para Ronaldo, con estanterías y vitrinas rebosantes de trofeos, una temporada más llena de éxitos, aunque algunos le nieguen constantemente el pan y la sal.

Cristiano, nombrado MVP del Mundial de clubes, apareció tras la final en la sala de prensa del Nissan Stadium de Yokohama para atender dos preguntas de los medios. Una de ellas iba dirigida sobre su irrelevante papel en finales y partidos decisivos, según teoría de ciertos hinchas y gurús del fútbol. Conforme se le formulaba la cuestión, la sonrisa irónica de Ronaldo se hacía cada vez más grande. Tomó aire, pensó hasta diez e intento ser elegante antes de poner los puntos sobre las íes: «Las estadísticas no engañan. He hecho un año espectacular tanto en el Madrid como con Portugal. La gente habla demasiado. Ya estoy acostumbrad. Pero yo hablo y demuestro mi calidad en el campo. Y con esta filosofía creo que no he me ha ido nada mal en los últimos diez años», aseguraba Ronaldo, orgulloso no solo de un brillante 2016, sino de toda su carrera.

Un repaso al año de Cristiano no deja en muy buen lugar a sus críticos. El inconfundible sello de CR7 guió las conquistas del Real Madrid. En Liga, Ronaldo enmudeció el Camp Nou el pasado mes de abril, cuando su gol en el 88’ culminó la remontada blanca (1-2), lograda con un jugador menos. También provocó el silencio en el último derbi del Calderón (0-3), en noviembre, gracias a un triplete que ha dejado al Atlético fuera de la pelea por la Liga.

En Europa, en la eliminatoria de octavos, el 0-1 en el Olímpico de Roma y el 1-0 en el Bernabéu llevaron su firma. Subió la apuesta en la vuelta de cuartos, con un hat-trick ante el Wolfsburgo que evitó un batacazo de trazos gruesos (2-0, en la ida). En la final, como ya ocurriera en 2014, una lesión hizo que jugara bastante mermado, pero su generoso esfuerzo encontró recompensa anotando el penalti clave de la tanda. Messi, en la Copa América, lo mando al cielo de Nueva Jersey. Por poner un ejemplo.

El año lo cerró con cuatro goles en el Mundial de Clubes, tres de ellos en la final ante el Kashima, cuando el Madrid coqueteaba con un Pearl Harbor deportivo de nefastas consecuencias.

Líder de Portugal

Con su país, a pesar de la inoportuna lesión en la final de la Eurocopa que le mandó a la ducha cuando aún ni siquiera había soltado su primera gota de sudor, su actuación también fue determinante. Ante Hungría, en el último partido de la fase de grupos, Portugal estuvo dos veces en la lona y en ambas Ronaldo evitó la eliminación logrando un doblete que permitió a su selección meterse en octavos.

En semifinales, contra la Galés de Bale, un portentoso remate de cabeza puso en órbita a Portugal y le enseño el camino de la final. Allí, Payet le robó cierta dosis de gloria, pero Cristiano ya había marcado la diferencia, como con el Real Madrid. El 2016, con permiso de Zidane, también es suyo.