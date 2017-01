La discreciÃ³n como divisa

En un escenario público como el actual, la discreción es un lujo, una anomalía. Cuando el espectáculo, el chiste inane, la anécdota convertida en categoría, la crítica en un sospechoso aplauso y el chafarrinón en un memorable esperpento, llega un tipo discreto y lo cambia todo. Como suelen repetir los amigos italianos, «las matemáticas no son opinión», y eso quiere decir que las cifras que presenta el entrenador del Madrid son de órdago. Hoy hace un año, el 4 de enero de 2016, se hizo cargo del equipo. Sería bueno repasar lo que se escribió y se sentenció entonces sobre cargar la responsabilidad de dirigir al Madrid a un técnico que toda su experiencia se basaba en el Castilla, y no era precisamente brillante. Claro que aquí esto no es un problema para nadie. Ya se lamentaba el pobre Zorilla en sus estupendas Memorias de un tiempo viejo, de como en España, de lo que se dice en mayo nadie se acuerda en octubre.

Zidane llegó a una plantilla profundamente rota. Nadie sabe si conoce la Cábala y las artes mágicas, pero introdujo algo sencillamente tan revolucionario en España (sea la deportiva, la política o la cultural) como la elegancia y la discreción. Desde entonces, son cincuenta y tres partidos, de los que sólo, sólo, ha perdido dos. Ya es comentario general los treinta y siete partidos sin perder y en el año que se fue, dejó en las vitrinas del Bernabéu: la Champions (el verdadero anhelo del Madrid cada temporada), la Supercopa de Europa y, como regalo de Navidades, eso que llaman el Mundial de clubes. Es cierto que no hacen un fútbol de locura; que juegan al límite y ganan, también, al límite; que a veces los cambios de Zidane desconciertan a la afición, pero ha logrado lo que desde hace más de una década nadie había logrado: serenar el vestuario, repleto de «egos» indomables. Y esta noche glacial llega el Sevilla para tomar el pulso y la temperatura del equipo ante el año que comienza. Si, será extraño, pero todavía se pueden hacer las cosas bien sólo con un toque de elegancia y discreción. Sirva el ejemplo más allá del fútbol.