Cristiano Ronaldo ha cumplido su objetivo. El portugués tiene claro que ya se encuentra dentro de la historia del fútbol gracias a todo lo que ha conseguido, y esta meta alcanzada es lo que le motiva para seguir trabajando como hasta ahora, al tiempo que de su gran 2016 se queda con el título de la Eurocopa con Portugal, la cima de su carrera.

«Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol. Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al fútbol: no ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor. Y lo he conseguido: los títulos hablan por sí solos, tanto los colectivos como los individuales, los récords. Eso es un motivo de orgullo, y me motiva para seguir trabajando de la misma forma que lo he hecho hasta ahora», apunta Cristiano en una entrevista a 'fifa.com', publicada este martes un día después de ganar el premio 'The Best'.

El de Madeira reitera una vez más que su exitoso 2016 sea «posiblemente el mejor año» de su carrera deportiva y cree que, en este sentido, «ayudó mucho» la conquista de la Eurocopa con su selección, que hizo que sea «especial y espectacular». Por ello, se queda con el éxito en Francia. «Creo que fue la cima de mi carrera. Sin querer restar importancia a los demás trofeos, la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes, pero por ser el primer título de la historia de Portugal», confiesa.

Todos estos títulos le han permitido ganar por primera vez el premio 'The Best' que concede la FIFA, «un privilegio enorme» para el delantero, que no guarda "ningún secreto, sólo «trabajo duro y esfuerzo» para estar entre los mejores año tras año.

«Juego en un equipo que me ofrece la posibilidad de competir por estos trofeos. Y también en la selección portuguesa. Ha sido un año de ensueño», subraya el madridista que recalca los desempeños «colectivo, individual, del equipo y de la selección nacional».

El portugués recuerda que en la final de la Eurocopa 2016 estaba «muy nervioso. Creo que mi comportamiento ya lo dijo todo, en realidad. Las imágenes no mienten. La gente pudo ver lo nervioso que estaba. Pero creo que fue un día glorioso para Portugal», apunta el madridista, que para 2017 tiene los mismos objetivos. «Trofeos que ganar y goles que marcar. Intentar ganar lo máximo posible con el desempeño colectivo y, si se puede, también en el plano individual», admite.

También habrá nuevos retos para el luso como la Copa Confederaciones en Rusia en el mes de junio. «Va a ser la primera vez que Portugal compita. Será muy bonito y quedará en nuestro historial. Obviamente, ganarlo sería un sueño. Somos conscientes de que será complicado, habrá grandes equipos, pero en el fútbol todo es posible», advierte.

Finalmente, Cristiano se refiere a su futuro y asegura que «es muy difícil» que sea entrenador. «Nunca se sabe. No sé lo que ocurrirá en el futuro, pero en estos momentos no me veo siéndolo», sentencia.