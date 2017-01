Cristiano no juega para recuperarse bien de su lesión en Japón

Cristiano no juega. Lo ordena el único hombre que puede conseguirlo. En el Real Madrid aseguran que está tocado con el aura de los magos. Lo que toca lo hace brillar. Zidane llegó al club en 2001 como futbolista y en 2016 como entrenador. En ambas ocasiones ganó la Champions. Es un mito real respetado. Es tal su autoridad que es el único técnico que ha conseguido que Cristiano descanse cuando se lo exige. El portugués no se enfrentó al Deportivo antes del Mundial de Clubes. Y hoy no se medirá al Sevilla en el Bernabéu, que espera su remodelación, en el primer envite de Copa.

El francés ya le convenció para no enfrentarse al Deportivo el 10 de diciembre, antes del Mundial de Clubes

El responsable del equipo le ha pedido que descanse para recuperarse totalmente de un golpe en un pie y de la fatiga muscular que acusó en la final de Japón ante el Kashima, el 18 de diciembre. Dolores que no le impidieron marcar tres goles y ser elegido el mejor futbolista del torneo. Forzó. Y hay que reponerse bien. Zidane y el Real Madrid dan prioridad a la Liga, liderada con una ventaja de tres puntos y un partido menos, y el estandarte del club en el campo no juega el primer enfrentamiento de Copa con el fin de tener minutos ante el Granada y estar a pleno rendimientos en las dos visitas consecutivas, Copa y Liga, que el conjunto blanco realizará al Sánchez Pizjuán el 12 y el 15 de enero.

«Veinte partidos en 70 días»

El técnico francés asume que el triple enfrentamiento con el conjunto de Sampaoli pasará factura e intenta que el precio no sea demasiado caro. No ha dudado en reservar a Ronaldo a pesar de las bajas de Ramos, Lucas, Bale, Kovacic y Pepe, el último caído en combate. El Mundial de Clubes ya se ha cobrado las piezas del sevillano, el gallego, el croata y el jefe del grupo, Ronaldo. Medio equipo titular elude esta primera batalla de un maratón que Zidane ha definido con propiedad: «Tenemos veinte partidos en setenta días. Habrá un encuentro cada tres días y tengo que preparar cómo hacerlo. Hemos entrenado fuerte al regresar de las vacaciones de Navidad y a partir de ahora no podremos hacer un trabajo tan duro pues jugamos, descansamos, nos recuperamos y volvemos a jugar. Hay que controlar eso».

Ronaldo forzó en el Mundial de Clubes para ganarlo, marcó tres goles en la final y lo acusó. Quiere reaparecer bien el sábado ante el Granada

Las ausencias suscitarán hoy otro once inédito. Morata y Benzema formarán un ataque nuevo, junto a Varane y Nacho en el centro de la defensa. James e Isco luchan por ser el cuarto centrocampista en el retorno táctico a un 4-4-2 muy claro. La incógnita es si Keylor continuará como guardameta titular también en la Copa o si la prioridad de la Liga significará que Kiko Casilla tenga protagonismo hoy.

.