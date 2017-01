Hace dos años, con Zidane de ayudante de Ancelotti, el Madrid viajo a Dortmund a una vuelta de cuartos de la Champions con un 3-0 de ventaja. Aquello acabó 2-0 en contra de los blancos, y con Casillas y Casemiro de héroes. Lección para el partido ante el Sevilla de mañana: «Sabemos que será un partido muy complicado. Ellos querrán remontar. Mi experiencia me dice que cuando pierdes 3-0, el equipo derrotado sale a tope los primeros minutos. Así que vamos a sufrir, seguro. Lo sabemos y debemos estar preparados. Estamos ante una semana muy, muy importante»

El entrenador francés confirmó el regreso de Lucas Vázquez y Ramos a la convocatoria, pero no quiso desvelar si Cristiano viajará a Sevilla: «Haremos las cosas con cabeza». Quienes no viajan seguro serán los lesionados Pepe, Bale e Isco, y tampoco James, tocado: «Se ha resentido de algo del sóleo y no queremos arriesgar. Creo que es poca cosa. Preferimos ser prudentes porque tenemos muchos partidos».

Zidane, como viene siendo habitual, no quiso decir nada sobre toda la polémica arbitral que rodea al Barcelona en este inicio de 2017, «no hablo de este tema. No quiero líos», y anunció rotaciones en su equipo médico habitual del centro del campo, Casemiro, Kroos y Modric: «Son dos partidos contra el Sevilla en tres días y habrá descansos, seguro».

Por último, quiso mandar públicamente el mensaje de humildad y trabajo que mantienen dentro del vestuario: «Ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni gente del club piensa en el triplete. Pensamos en el día a día. El triplete es el objetivo, es obvio. Pero eso está muy lejano aún»