La crisis en el C.D. Utrera se cierra con la dimisión de su presidente

El período de inestabilidad que está sufriendo el Club Deportivo Utrera en los últimos meses, marcado por las numerosas dimisiones de personas que han ocupado cargos de importancia en la entidad. ha alcanzado un nuevo capítulo, ya que su presidente, Joaquín Rodríguez, ha anunciado su dimisión. La decisión de Rodríguez se hará oficial en la asamblea que el club tiene previsto celebrar el próximo 9 de enero, momento en el que se abrirá el calendario electoral para elegir un nuevo máximo mandatario de la nave utrerana.

Joaquín Rodríguez ha presentado su dimisión por motivos profesionales y porque «entiendo que después de que muchos de las miembros de la junta directiva que me han acompañado todos estos años han decidido dimitir, no me siento capacitado para seguir adelante y creo que lo mejor es dar un paso a un lado». En el momento en el que se haga oficial la dimisión de Rodríguez se iniciará un proceso electoral, que se extenderá más o menos e el tiempo dependiendo del número de candidaturas que se presenten a la presidencia. Mientras se elige un nuevo presidente, Joaquín Rodríguez ejercerá como presidente en funciones del Club Deportivo Utrera.

Rodríguez es presidente del Club Deportivo Utrera desde mayo de 2009, un período en el que el mayor logro ha sido sin lugar a dudas el ascenso del primer equipo a Tercera División. Para el todavía presidente de la entidad local, lo más destacado de estos años «es que se le ha dado mucha importancia a los jugadores de la casa, teniendo equipos en los que un 70% de la plantilla eran jugadores de Utrera, y también hemos tratado desde el principio de fomentar la cantera lo máximo posible».

El aspecto más complicado es el económico ya que, como el propio Joaquín Rodríguez indica, «los gastos en Tercera División son importantes, pero hemos seguido teniendo casi los mismos ingresos que cuando estábamos en Primera Andaluza. Voy a hacer lo posible para que antes de que se haga oficial la dimisión, la primera plantilla cobre al menos hasta el mes de noviembre».

Rodríguez deja al equipo en su segunda temporada después de la añorada vuelta a Tercera División, en una situación económica delicada, mientras que en lo deportivo el equipo está firmando este año una buena temporada.