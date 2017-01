Los vándalos causan graves destrozos en el colegio Vicente Alexandre

El director del centro de Educación Infantil y Primaria Vicente Alexandre de la localidad sevillana de La Algaba, Jorge Rodríguez Sánchez, ha denunciado ante la Guardia Civil que la madrugada del 30 de diciembre unos vándalos accedieron al colegio, manchando con pintura paredes, suelos e incluso ordenadores, causando también daños en los bombines de quince cerraduras. Además, los vándalos han robado dos ordenadores portátiles, un proyecto, dos monitores, dos pantallas de ordenadores, tres altavoces, un micrófono de petaca y 400 euros que había en la caja de caudales del colegio.

Los autores del robo accedieron al centro sin forzar ningún tipo de puerta, razón por la que el director sospecha que el autor o autores de estos actos pueden tener llaves de la puerta de fuera. No obstante, en el lugar se ha hallado sangre en algunos cristales, por lo que ha procedido a analizar el ADN. El recinto tenía alarma pero no saltó, no se sabe si porque no estaba conectada o porque los asaltantes la desconectaron, según la declaración hecha por el director ante la Guardia Civil.

No es esta la primera agresión que sufre el colegio, ya que en las últimas semana ha registrado también otros actos vandálicos. De hecho, el 15 de diciembre pasado sufrieron otro robo en el edificio «con enormes signos de violencia». «Desde el centro estamos solicitando más vigilancia a la Administración, así como apoyo para sufragar los gastos que conllevará la reparación de los daños causados», han declarado algunos profesores. Los daños ocasionados son cuantiosos para el centro, ya que han fracturado 14 puertas, que valen 900 euros cada uno, por lo que lo daños ascienden a 12.600 euros, mientras que el material sustraído puede estar valorado en 1.300 euros.

La dirección del colegio ha dirigido un escrito al subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil Toresano, para informarle de no sólo han destrozado las puertas con un martillo y un cincel, sino también los muebles del centro que disponían de llave de seguridad. «Han realizado multitud de pintadas obscenas y de contenido político, han derramado pintura por equipos informáticos y por cristales, paredes y suelo», informan al subdelegado del Gobierno.

Ante esta situación, el colegio se ha visto obligado a instalar una alarma con un circuito cerrado de cámaras de seguridad, un gasto para el que han pedido colaboración a varias asociaciones de padres y al Ayuntamiento de La Algaba, así como a la subdelegación del Gobierno en Sevilla..