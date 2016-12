Un palaciego de menos de 30 años es el músico más joven que ha dirigido a la Sinfóncia de Sevilla

El pasado 15 de diciembre el joven Juan Manuel Busto (Los Palacios, 1987) dirigía por primera vez a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Lo hacía en un concierto solidario a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

De este modo, se convierte en el director español más joven que la ha dirigido a lo largo de sus 25 años de historia, y por la que han pasado los mejores directores del mundo. Este dato supone una muesca más en el revólver de este palaciego que ha pulverizado numerosos registros, ocupando un lugar relevante en el panorama nacional e internacional.

«Es de agradecer al Maestranza la confianza depositada en mí. Como sevillano que soy para mí es un orgullo inmenso ser profeta en mi tierra, en mi teatro, en el que me han visto crecer desde muy joven dirigiendo a la escolanía de Los Palacios». Reconoce orgulloso.

Solo tres días más tarde, el 18 de diciembre, Busto se despedía oficialmente en su pueblo de la Banda Municipal de Fernando Guerrero, de la que ha sido director en los últimos años. En dicha cita estrenó la obra «La Unión y Libertad», compuesta por él mismo para conmemorar el 180 aniversario de la unión de Villafranca con Los Palacios. En uno se presentó como máxima figura y en otro cerró un hermoso capítulo de su vida, el de sus inicios y del que tanto ha aprendido.

Y es que a lo largo del año 2016 que ahora expira y en el incipiente 2017, Busto está refrendando con creces todo lo bueno que apuntaba en años precedentes. De este modo, ha pasado de ser asistente de grandes maestros, importante cargo que ha ocupado con prematura edad, a centrarse en su carrera como máximo responsable de orquestas sinfónicas. No obstante, no cierra su etapa como asistente. «La edad me lo permite y las ganas de aprender me lo requieren», afirma el palaciego con la rotundidad habitual con la que emite sus juicios.

Arrancará el año en el Maestranza como director asistente del teatro con Pedro Halffter en «La Flauta Mágica». En febrero dirigirá en Milán dos conciertos a la Orchestra Regionalle dalla Lombardia, una de las más exigentes y complejas, en los que interpretará la espectacular sinfonía número 40 de Mozart. Posteriormente, se desplazará hasta Holanda para trabajar durante tres meses en el Dutch National Opera de Amsterdam como asistente del maestro Ricci en la obra Rigoletto.

Ya en junio volverá al Teatro alla Scala de Milán, uno de los teatros de ópera más prestigiosos del mundo, para brindar cinco nuevos conciertos. Asimismo, ya tiene cerrada la próxima temporada en la que trabajará casi en su totalidad como director. Pese a todo lo conseguido, reconoce que lo más complicado es mantenerse en la elite. Además, confiesa un sueño por cumplir: llegar como compositor a todos los sitios a los que está llegando como director.

En el último año ha estudiado quince óperas, y ya habla con fluidez español, inglés, italiano, alemán y un poco de francés.