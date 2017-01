Un «marketinero» de Mairena ha trabajado en proyectos para Calvin Klein y Hugo Boss

Decir que las nuevas tecnologías están cambiando nuestra vida no es decir mucho a estas alturas, pero a veces no nos damos cuenta realmente de los cambios tan profundos que esto implica. Como en el supuesto de las redes sociales, que ya no solo determinan algunos modos de relacionarnos, sino que además han entrado de lleno en la batalla por la publicidad, abriendo todo un campo para que emprendedores que sepan leer el sino de los nuevos tiempos pasten a sus anchas.

Como el ejemplo de Enrique Navarro Cintado (Mairena del Alcor, 1983), creador y CEO de Incrementa, la primera agencia de marketing de Mairena del Alcor. Es licenciado en Marketing y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla, así como máster en Dirección de Marketing Internacional y experto universitario en Social Media. Estudió en Holanda y allí trabajó en proyectos de comunicación para prestigiosas marcas como Calvin Klein, Hugo Boss o Reiss, y ha sido jefe de proyectos de grandes empresas como Emasesa.

Aunque comenzó a trabajar mientras estudiaba, desde 2008 es autónomo y tras participar del programa de aceleradora de empresas, montó Incrementa Marketing. Desde el inicio, explica este mairenero, «decidimos especializarnos en marketing digital o marketing online, es decir principalmente diseño web, posicionamiento SEO, gestión de redes sociales, publicidad online, porque creemos que Internet supone una tremenda oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de este país».

Como puntualiza Navarro Cintado, «nunca antes las empresas han podido hacerse conocer de forma tan fácil y barata. En comparación con las costosas campañas de TV, radio, o similares que son inasumibles para pymes, el marketing online tiene un coste casi ridículo teniendo en cuenta los resultados».

Incrementa Marketing presta servicio ya a más de cien clientes repartidos por toda Andalucía, Valencia e incluso Alemania. Se ocupan de sectores tan dispares como la distribución, hostelería, caterings, podólogos, clínicas dentales o la moda, por citar solo algunos, y no solo se centran en marketing, como cuenta Navarro, «también hacemos trabajos de diseño gráfico, como logotipos, dossiers, fotografía o vídeo para intentar que el cliente tenga todo lo que necesita en cuanto a comunicación».

Darwinismo puro

Para el gerente, es lógico que el sector esté conociendo un crecimiento tan importante ya que como explica «el marketing a través de las redes reporta en ventas una media de entre 12 y 15 euros por cada euro invertido.

Tenemos la experiencia estos días de un cliente que vende productos de alimentación, que ha invertido 140 euros en varias campañas y ha llegado casi hasta los 4.000 euros facturados». Entre sus casos de éxito también destaca «a secadoderamosdenovia.es, que es cliente nuestro le hicimos crecer la facturación un 300% en seis meses».

Para este emprendedor, la tendencia en un futuro seguirá «subiendo, ahora mismo sólo los pioneros y aquellos que creen realmente en el marketing y la publicidad están invirtiendo, y ellos son los que se van a quedar con el mejor sitio. En un mercado global, sólo los mejores y los que mejor imagen tienen son los que triunfan, el que no se actualiza se queda por el camino, es darwinismo puro, si no te adaptas a las nuevas generaciones y a lo que demanda el mercado, desapareces».