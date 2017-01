Isla Mayor: de la vergüenza a la indignación tras el escándalo de la droga en aguas del Guadalquivir

El pequeño municipio sevillano de Isla Mayor se despierta con el ruido de los tractores. Sobre las diez de la mañana la actividad es frenética en la travesía que cruza de punta a punta esta localidad rodeada de marismas. El forastero que anda por primera vez por sus calles, no puede llevarse la sensación de pueblo aletargado por el endémico desempleo andaluz. Hay vida en sus comercios, en sus polígonos industriales (hay más de uno), en las obras que se ejecutan en calles y viviendas...

De los 5.938 habitantes censados en noviembre de 2016, el 20,44% (584) estaba en el paro. Esa tasa de desempleo está cinco puntos por debajo de la capital y casi diez puntos menos que Utrera y Alcalá de Guadaíra, los municipios de la provincia más castigados por la falta de actividad.

Los motores económicos de los isleños están ligados a la tierra: el arroz, el cangrejo y las campañas agrícolas, preferentemente la de la fresa onubense. «Hay fechas en las que rozamos el pleno empleo», dice Juan Molero, un alcalde de puertas abiertas, a quien se puede abordar en cualquier momento. No hay agendas ni asesores que marquen distancias con los periodistas. Ni incluso estos últimos días, cuando Isla Mayor regresó a los telediarios en «prime time» por unos hechos «que causaron al principio vergüenza, mucha vergüenza, pero que ahora generan indignación» y toneladas de hiel.

La base de la economía isleña es el arroz, con una producción anual de 340.000 toneladas, y el cangrejo, como tercera productora mundial

A este joven alcalde socialista se le cayó el teléfono a llamadas el lunes. Estaba en el ambulatorio con su hija pequeña cuando los vecinos le alertaron de que su pueblo estaba siendo tomado por la Guardia Civil. «¿Eso cómo va a ser? Yo no me lo creía. Y menos cuando me dijeron que estaban entrando en la casa de Luciano».

La redada que culminaría con la detención de la mitad de los efectivos del cuartel de la Guardia Civil arrancaba en la casa de uno de sus agentes. Un veterano guardia, de origen castellano, muy vinculado a Isla Mayor, donde lleva años destinado. «Ahora salen algunos diciendo que se veía venir, que si tenía un buen coche. Si sabían algo, por qué no denunciaron», dice Molero.

La sorpresa y «el palo», reconoce el alcalde, han sido grandes. El puesto de la Benemérita tiene una dotación de once agentes aunque en activo eran sólo ocho funcionarios policiales. Desde el lunes el acuartelamiento está en cuadro: tres guardias al mando de un cabo, que sustituye temporalmente al sargento, que también cayó en la operación antidroga por tráfico de drogas, cohecho, denuncia falsa y revelación de secretos. Los mismos cargos que le imputan a sus tres subordinados.

El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, en el balcón del Ayuntamiento - Juan José Úbeda

El lunes por la noche la investigación de Asuntos Internos saltó a redacciones de medios como ABC e Isla Mayor pasó a ser al día siguiente terreno de los periodistas. En el pueblo sienten que la imagen del pueblo se ha visto dañada de manera injusta.

Un pueblo rico

La falta de una potente campaña de promoción es la responsable de que muchos sevillanos desconozcan que en su provincia está el mayor arrozal de España y el segundo de Europa. En este país, cuando se habla de arroz, se piensa directamente en Valencia; a pesar de que las 38.000 hectáreas dedicadas a este cultivo en el Bajo Guadalquivir conforman un vasto terreno de marismas tres veces superior a la de la Comunidad valenciana.

En Isla Mayor nacieron variedades únicas de este cereal como el puntal (como llaman los lugareños a su pueblo), pero aún no se cuenta con una denominación de origen como en Valencia.

Las 340.000 toneladas al año de producción de arroz o los 20 millones de facturación del cangrejo rojo, que convierten a Isla Mayor en el tercer productor y el segundo exportador mundial de este crustáceo, quedaron sepultados esta semana por la noticia de la redada antidroga.

Lo cierto es que de los seis detenidos, tan sólo hay un isleño implicado, además del guardia veterano. Paco reside en el poblado Alfonso XIII, el originario núcleo de población del municipio, que ahora está separado varios kilómetros del corazón de Isla Mayor. Es nieto de capataz y hacía poco que había salido de prisión por otro alijo en el que participó de transportista. A nadie sorprendió que su nombre apareciera en la lista de los detenidos . «La cosa está complicada porque no hay trabajo para todo el año. Mis hijos están esperando que les llamen de la fresa para irse a trabajar a Huelva. Pero que la cosa esté mala no es justificación alguna. Yo he sacado adelante a mis seis hijos trabajando de sol a sol».

Francisco es un jubilado que pasa las mañanas en uno de los huertos cedidos por el Ayuntamiento junto a un caño en «el Alfonso» (como le llaman al poblado). Cuenta cómo sus hijos, «como muchos en el pueblo», se levantan de madrugada para ganar 36 euros al día de jornal en los campos onubenses. Fue uno de los centenares de testigos de la redada del lunes porque un hermano vive frente a las casitas de chapa, donde fue apresado Paco. «La Guardia Civil cerró la zona y no había forma de entrar ni salir. Al parecer el chaval no aparecía, se había escondido bien». Este jubilado se lamenta como tantos isleños «que por unos pocos paguemos el resto y ahora nos tachen de traficantes».

Una vecina toma el sol en la puerta de su casa en el Poblado Alfonso XIII - Juan José Úbeda

La banda del pimiento

De ese poblado era la mayoría de los integrantes de la famosa banda del pimiento. Un grupo de jóvenes que a principios de la década pasada provocó que el pueblo se levantara y protestara por la inseguridad que reinaba en sus calles. De las andanzas del Pipa, el Jona o el Gamba, los isleños ya se habían olvidado. «Cuando han visto que esta semana algunos medios vinculaban al pueblo con la delincuencia, los vecinos se han indignado. Se ha trabajado mucho para cambiar esa imagen», señala el alcalde.

Si escandaloso fue el titular de la detención de los cuatro guardias civiles, ahora en prisión, no lo fue menos la imagen de una potente lancha neumática de 16 metros de eslora saliendo del polígono Príncipe de Gales. Era una de las tres embarcaciones incautadas y que los traficantes guardaban en una nave con acceso directo al caño que comunica con el río Guadalquivir.

Los rudimentarios embarcaderos que hay en el caño por donde entran las lanchas - J. J. Úbeda

En esa vía de agua hay varios embarcaderos rudimentarios que disponen de un camuflaje perfecto entre los cañaverales que crecen a ambos lados. No tienen nada que ver con los sofisticados narcoembarcaderos que se construyeron con total impunidad en la localidad gaditana de Los Barrios, y que obligaron a cerrar el río Guadarranque. Sin embargo, el lugar como escondite de alijos es idóneo a pesar de que está a muy pocos metros del cuartel de la Guardia Civil. «¿Cómo no podían enterarse de lo que estaba entrando por ahí? Ahora se entiende todo», dice un empresario local mientras cierra su nave.

Fuentes de la lucha antidroga confesaban a ABC la preocupación policial por cómo los narcos están explotando el tramo sevillano del Guadalquivir, remontando el río para alijar lejos de la desembocadura. En el pueblo apuntan a la llegada de «gente de Sanlúcar», que le han echado el ojo a la zona, muy cerca de la autopista de la droga.