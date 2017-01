Dos gemelos de Lora llegan con 33 años la élite del culturismo en Andalucía

No hay mejor distinción para la capital de la Vega que la que le otorgan sus destacados deportistas. Estas líneas han estado copadas a menudos por la vida y trayectoria de muchos de ellos y hoy vuelve a estarlo con la de José Antonio y Adolfo Mesa Escamilla, dos hermanos gemelos loreños que están dejando huella en el culturismo andaluz.

Estos dos jóvenes empresarios de 33 años descubrieron esta disciplina deportiva en 2007, sin ser conscientes en aquel momento, que se convertiría no solo en su pasión sino en su forma de vida y en su profesión. Ambos habían estudiado electricidad en Lora del Río y no imaginaron en aquel momento que sus vidas cambiarían por completo y que en pocos años tendrían su propia tienda de nutrición deportiva y estarían compitiendo, llegando a tocar el podio de la élite regional.

Sus inicios, según aseguran, no fueron nada fáciles: decidieron probar motivados por Ricardo, el cuñado de José Antonio y eso les hizo plantearse en más de una ocasión no continuar. «Las primeras semanas fueron cruciales ya que nos planteamos más de una vez el no ir más debido a las terribles “agujetas” y que no estábamos acostumbrados a llevar esa rutina diaria», cuenta José Antonio.

Sin embargo, decidieron no tirar la toalla. «Fue un libro que compramos en una tiendecilla de Sevilla de Nick Evans, un doctor cirujano traumatólogo y especialista en medicina del deporte, modelo y culturista, lo que aumentó más si cabe las ganas de aprender y conocer mejor nuestro cuerpo», recuerdan.

En sus primeros años, todo esto era un hobbie para ellos, lo que les llevaba a compaginar los entrenamientos con su trabajo en el montaje industrial de electricidad y telecomunicaciones: «Nos levantábamos super temprano para desplazarnos a Sevilla a trabajar, llegábamos muchos días a las ocho de la tarde, nos cambiábamos y directos al gimnasio», explican.

Pero en diciembre de 2014 montan su propia tienda en la localidad, M2M Nutrición Deportiva. Establecimiento que se ha convertido en proveedor de suplementos alimenticios de miles de deportista de toda la comarca, contando con clientes de Constantina, Alcolea del Río, Peñaflor, Palma del Río, Carmona, El Priorato y Villanueva del Río y Minas.

El 9 de octubre los hermanos Mesa Escamilla, se introdujeron en el mundo de la competición en el primer campeonato regional y open «Raúl carrasco ifbb pro», celebrado en el Coronil, donde José Antonio quedó 2º y Adolfo 3º, ambos en categoría menphysique talla baja. El 16 de octubre volvieron a quedar entre los primeros puestos en el Campeonato de Andalucía, donde José Antonio quedó 4º y Adolfo 3º en menphysique talla baja.