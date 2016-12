El vecino de Dos Hermanas que abre su casa por Navidad

Se llama Agustín Rodríguez Barbero aunque prácticamente nadie lo conoce por su verdadero nombre. En cualquier parte de Dos Hermanas, este vecino es conocido como Pancho, el apelativo con el que lo apodaron cuando era un niño por su tez morena y el gran sombrero que vestía siempre. Su afición por el belenismo lo ha convertido en toda una institución de la Navidad en el municipio nazareno que lo vio nacer, donde son ya muchos los que han pasado por su casa alguna vez para visitar su gran belén. Lleva 35 años montándolo y reconoce que nunca hasta ahora ha faltado a su cita del mes de diciembre, para disfrute de todo aquel que visita su recreación.

En el número 44 de la calle Velázquez, en la cochera de una vivienda familiar, se ubica este popular belén de Pancho, conocido por varias generaciones de nazarenos que han pasado en algún momento por esta casa en Navidad. Sus casi treinta metros cuadrados de extensión y su centenar de figuras lo han convertido, además, en uno de los más destacados de todos los que se montan en el municipio nazareno. Pero, más allá de efectos de luces, el río de agua natural o el juego de la perspectiva, el belén de este nazareno tiene, sobre todo, un valor sentimental.

A sus 79 años, Pancho prácticamente ya no recuerda una Navidad sin las puertas de su casa abiertas y sin el trasiego de la gente entrando y saliendo de su cochera para ver el belén. Es habitual que los centros educativos más cercanos concierten, cada año, sus visitas y que lleguen también curiosos, no solo de todas partes de Dos Hermanas, sino también procedentes de los pueblos de los alrededores. «Aquí todo el que viene es como si llegara a su casa porque se le ofrecen mantecados, roscos de vinos, piruletas para los niños y lo que haga falta», asegura este vecino, que a lo largo de su vida profesional ha sido alfarero, pintor e, incluso, bailaor flamenco durante algún tiempo.

«Montar el belén tiene su trabajo pero me gusta. Me satisface mucho cuando alguien llega aquí a verlo y me dice que está bonito, con eso tengo ya bastante», reconoce. Cada año la recreación es distinta al anterior, al introducir nuevas figuras y cambiar la escenografía que realiza él mismo de forma artesanal, lo que hace más atractivo el belén, al que no le falta un detalle. Para ello comienza a trabajar en el montaje a principios de agosto, con el fin de que todo esté listo el 6 de diciembre, día en el que abre sus puertas oficialmente el belén de Pancho.

Del abuelo a las nietas

A lo largo de las próximas semanas y hasta el 6 de enero, por el número 44 de la calle Velázquez pasarán decenas de personas, en lo que se ha convertido ya en toda una tradición de la Navidad en Dos Hermanas. Además, aprovechando el tirón del belén, se recogen también fondos para la ONG La Esperanza, que desarrolla diversos proyectos solidarios en Dos Hermanas y países subdesarrollados. Allí está cada día Pancho, fiel a su cita como viene haciendo desde hace ya más de tres décadas. En los últimos tiempos suelen acompañarle por las tardes sus nietas, a las que poco a poco está inculcándoles esta afición para que, en el futuro, sean ellas las que continúen con la tarea.

Una tradición que este popular vecino heredó también de su propio abuelo, del cual tiene una figura de barro con más de cien años de antigüedad que puede verse ahora en este belén. «Como la Navidad ninguna; es la fiesta que más me gusta. No es triste, hay que recordar que celebramos el nacimiento de un niño», defiende Pancho, quien reconoce que en el interior de su hogar tampoco falta un pequeño misterio. «Árbol de Navidad no ponemos, eso para los americanos», bromea este vecino de Dos Hermanas, famoso ya en todo el municipio por abrir las puertas de su domicilio cuando llegan estas fechas.