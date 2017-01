El pirómano de Dos Hermanas «disfruta» viendo arder los coches

La Policía Nacional continúa investigando la oleada de vehículos quemados que se vienen produciendo en Dos Hermanas en los últimos meses y que tuvo su punto álgido el pasado 7 de enero cuando ardieron en la barriada del Rocío, la zona más afectada por estos hechos, hasta cuatro coches y un camión. Las pesquisas están ya muy avanzadas y los agentes, incluso, tienen ya a un sospechoso al que estarían vigilando de cerca, pues las actuaciones policiales en torno a estos sucesos llevan abiertas desde hace meses.

Los datos que han trascendido sobre este presunto autor de los incendios intencionados a vehículos, que tiene atemorizados a los vecinos de Dos Hermanas, son aún escasos, ya que la Policía está trabajando con «cautela y discreción» para lograr esclarecer el caso y proceder a la detención del supuesto pirómano lo antes posible. Así lo ha explicado este lunes el delegado de Movilidad y Prevención del Ayuntamiento, Antonio Morán, quien ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para que cualquier persona que tenga una pista o indicio lo comunique en la comisaría de la Policía.

Lo que sí se conoce ya es que el supuesto autor de los hechos actúa siempre con el mismo «modus operandi», prendiendo fuego a los vehículos de forma indiscriminada y de madrugada, entre las cinco y seis de la mañana. Según apuntó Morán, no provoca los incendios en turismos de forma conjunta sino que prende fuego a un turismo, «salta unos cien metros y le prende a otro», si bien parece «estar claro» que el individuo «disfruta viendo llegar a los Bomberos y la Policía porque no le prende fuego a otro vehículo hasta que no están en el lugar de los hechos los efectivos apagando el primer fuego».

Ante esta situación, el Ayuntamiento nazareno ya anunció este pasado fin de semana medidas especiales para intensificar el control, especialmente, en la barriada del Rocío donde se han producido la mayoría de los incendios. La Policía Nacional, con el apoyo también de la Local, ha reforzado su presencia en la zona con personal uniformado y, de hecho, este lunes por la mañana eran visibles los vehículos policiales patrullando por la zona.

Según los datos que maneja el Consistorio nazareno, en los últimos seis meses se han provocado cuatro incendios que han afectado, aproximadamente, a doce vehículos. Uno de ellos tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, en la avenida de Jerez de la barriada del Rocío, cuando prendió una motocicleta, afectando incluso a dos vehículos próximos y una vivienda. En este sentido, Morán ha explicado que en todos los fuegos registrados se habían producido únicamente daños materiales.

Lo cierto es que la quema indiscriminada de vehículos en las calles de Dos Hermanas no afecta únicamente a esta barriada del Rocío, ya que también en la zona de Julio Carrasco se han producido casos similares. En el verano de 2015, de hecho, ardieron entre cuatro y cinco vehículos con el mismo «modus operandi», por lo que la Policía cree que detrás de todos estos fuegos se encuentra el mismo individuo.

Miedo entre los vecinos

Este lunes por la mañana, los restos de los incendios en los vehículos aún eran visibles. En la avenida de Jerez, a la altura de un supermercado, continúa el camión calcinado parcialmente, mientras que en la calle Virgen del Águila los operarios municipales procedían a la limpieza de la zona donde ardieron dos coches. En este punto, además, resultó afectado el contador de la luz y la persiana de la vivienda que estaba más próxima al fuego. La vecina de este inmueble ha relatado a ABC que escuchó «como un sonido de alarma» en torno a las seis menos cuarto de la mañana del sábado y que al mirar por la ventana vio las llamas, que han calcinado también un naranjo. «Este bario ha sido siempre muy tranquilo pero llevamos una temporada que no es así», lamenta.

En otro punto del barrio, un vecino confirma también que hay miedo a que puedan volver a suceder hechos parecidos y que muchos, de hecho, cambian sus vehículos de zona cuando llega la noche. «Así no se puede vivir. Es verdad que ahora pasa mucha Policía pero, aun así, sentimos inseguridad», ha añadido otro vecino, que tiene un familiar que sufrió desperfectos en la fachada de su casa por uno de estos incendios intencionados hace unos meses.