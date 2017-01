Un parque infantil convertido en una «trampa» para los niños de Bormujos

Los vecinos de la barriada Blanca Paloma, de la localidad sevillana de Bormujos, protestaron el pasado martes ante las puertas del Ayuntamiento, donde se celebraba una sesión plenaria, pidiendo un «parque digno para sus hijos».

«El parque infantil está completamente abandonado y en unas condiciones peligrosas para la salud de los niños», explica Rocío Guerra. Esta madre lleva dos años luchando por que su hija pueda jugar en un entorno seguro y, a pesar de los repetidos escritos que ha presentado en el registro municipal, pidiendo a las delegaciones de Medio Ambiente y de Obras y Servicios una solución, solo ha recibido «excusas».

La paciencia de Rocío, y del resto de madres y padres de la barriada, donde viven numerosos menores, ha llegado al límite después de que su hija se cayese de una de las casas que componen los columpios infantiles por el mal estado de la madera. «Me equivoqué no denunciando al Ayuntamiento en ese momento, pero estaba tan centrada en el estado de mi hija que no fui capaz», explica ahora. Aunque todo quedó en un susto, Rocío guarda las fotografías de los numerosos moratones de la niña para demostrar que el parque se ha convertido en una «trampa» para los pequeños.

Además del mal estado de los columpios, los padres alertan de otros problemas de seguridad del recinto: la presencia habitual de ratas, la existencia de bordillos peligrosos para los niños y una iluminación insuficiente. También piden que, en la calle paralela al parque, pongan badenes para regular la velocidad de los vehículos, ya que pasan a gran velocidad y puede ser peligroso si algún niño se lanza a correr detrás de una pelota o similar.

Precintado en junio

El mal estado del parque no es nuevo. En junio de 2016 se llegó a precintar por su mal estado. Una situación que, según explican las familias que lo frecuentan, no se ha solucionado aún. «Solo pedimos un lugar digno y seguro para que jueguen nuestros hijos, no es justo que cada vez que vamos al parque tengamos el alma en vilo por si les sucede algo. Pedimos al Ayuntamiento que actúe antes de que pase algún accidente grave», reclama Rocío Guerra.