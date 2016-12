El monitor de la piscina municipal de Salteras que hacía trampas con la caja

En la piscina municipal de Salteras siguen sin salir de su asombro. Uno de sus trabajadores, que llevaba años ejerciendo de monitor de natación y a ratos echando una mano en tareas administrativas, se ha estado llevando dinero de la caja donde se recoge el dinero de las cuotas que pagan los vecinos por usar las instalaciones deportivas. La Guardia Civil confirmaba este miércoles la detención de este trabajador como presunto autor de un delito de malversación de caudales públicos.

El empleado, que es vecino de Bormujos, fue arrestado después de que confesara que había echado mano a la caja. Lo había estado haciendo durante meses. Fuentes consultadas por este periódico señalan que pudo haber empezado a apropiarse de cantidades pequeñas hace más de un año. Pero al tratarse de cuantías poco destacables, el desfalco no se destapó hasta que el agujero no sumó varios miles de euros y un cruce de caja dio cuenta de que los números no salían.

Fue entonces cuando la Delegación de Deportes del Consistorio denunció el descuadre a la Guardia Civil. Agentes del puesto de Salteras junto a miembros del Área de Investigación de Gines se hicieron cargo de las pesquisas hace más de dos meses.

Único sospechoso

Un primer análisis a dicha contabilidad confirmaba el desfalco y los investigadores se pusieron en contacto con el trabajador para que aclarara por qué no aparecía el dinero. Esta persona, a la que tomaron manifestación en sede policial, reconoció los hechos y fue detenido hace más de quince días. Si bien fue ayer cuando el Instituto Armado dio a conocer el caso.

En estos momentos se encuentra en libertad con cargos y apartado de su puesto, que se integra dentro de la única sociedad municipal dependiente del Consistorio. El Ayuntamiento confirmaba que había incoado un expediente disciplinario «hasta la completa resolución del procedimiento judicial». Además, la Administración quiere llegar al fondo del asunto y reclamar el dinero que su trabajador habría desfalcado.

Un análisis confirmó que el agujero (8.720 euros) era cuatro veces más grande del detectado inicialmente

Desde que se constató que faltaba dinero, las sospechas se centraron en este empleado. Consiguió burlar los controles porque sacaba dinero en pequeñas cantidades y amañaba supuestamente el balance de caja, jugando con los ingresos en efectivo de aquellos socios que pagan en metálico sus cuotas, con los pagos que se realizan con tarjeta bancaria. También contaba a su favor con el movimiento constante del dinero que entra y sale en esa caja, ya que las instalaciones deportivas municipales tienen una media de 1.200 usuarios mensuales.

En un primer momento, cuando el Consistorio acudió a la Guardia Civil, se había detectado un agujero de 2.800 euros, según fuentes del caso consultadas por ABC. Un posterior análisis más detallado de los movimientos de la caja, a través de una auditoría interna encargada por el Gobierno local, determinó que faltaba una cantidad casi cuatro veces superior, unos 8.720 euros.

El Ayuntamiento ha mostrado su total colaboración con la Guardia Civil «y la autoridad judicial hasta el completo esclarecimiento de los hechos». Fuentes consultadas por este periódico confirman que la preocupación está en qué medida puede afectar esta detención en la confianza de los vecinos.