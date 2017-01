Los propietarios del molino de Gandul explican que la construcción se derrumbó sin ellos intervenir

Los propietarios de la posada de Gandul y del antiguo molino de aceite colindante han explicado que la pérdida de dicho molino no se debe a su actuación y aclaran que ellos no han derribado esta parte de su propiedad. Según indican el molino se encontraba en mal estado desde hace tiempo y todo ello sumado a las últimas lluvias había producido el desplome de la construcción por sí sola.

Los cascotes de la construcción habían quedado esparcidos por el camino colindante que es público y tiene bastante tránsito y por ello los propietarios han procedido a retirarlos de dicha vía para que el camino quedara expedito y no hubiera perjuicio para las personas que transitan por el camino.

Los propietarios indican que no han derribado la construcción y que no han empleado una excavadora como afirman desde la asociación ecologista Alwadi-ira. Según afirman, estas acusaciones vertida por el colectivo ecologista son «falsas», ya que ellos no han derribado nada en este lugar y no han empleado una excavadora en este punto.

El molino y la posada son parte del patrimonio de la antigua aldea de Gandul creada alrededor del palacio de los marqueses. La posada aparece citada en la obra de Washington Irving ya que pasó en ella una noche de camino entre Sevilla y Granada.