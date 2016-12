La oposición rechaza el pago de facturas sin consignar en los presupuestos de Alcalá de Guadaíra

El Pleno municipal de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha rechazado la propuesta del Gobierno local socialista para regularizar más de 2,4 millones de euros en facturas que no han seguido el procedimiento administrativo establecido. La mayor parte de ellas, alrededor de 1,5 millones de euros, son facturas ya pagadas y que no están consignadas debidamente en la contabilidad municipal. Otros corresponden a facturas pendientes de contratos que podrían no haber seguido la tramitación administrativa correspondiente al no estar consignados debidamente.

Es el caso por ejemplo de contratos de la delegación de Fiestas Mayores para la celebración de la Feria. Según afirman desde el PP de Alcalá de Guadaíra se han realizado contratos sin que se haya realizado el proceso adecuado para ello. Hay pagos que no están recogidos en partidas presupuestarias concretas.

En concreto, el PP estima que hay unos 600.000 euros correspondientes a festejos y a deportes que podrían no haber seguido los cauces correspondientes. Por ello desde el PP han pedido a la Intervención municipal que emita un informe sobre estos pagos y el procedimiento seguido.

El gobierno local explica que se han producido problemas en la tramitación administrativa de algunos pagos debido a que el Ayuntamiento lleva dos años funcionando con los presupuestos prorrogados de 2014. Por ello su intención era regularizar la situación y comenzar a funcionar de forma más ordenad en materia presupuestarias con unas cuentas aprobadas para 2016. Si bien dicho presupuesto está aún en fase de negociación con la oposición.

Con este motivo se realizó un Pleno extraordinario que pretendía por un lado regularizar la contabilidad de los pagos realizados y por otro habilitar el abono de los que están pendientes. Sin embargo, el planteamiento del gobierno local ha sido rechazado por la oposición, ya que votaron en contra del mismo PP, IU-AA, PA y dos ediles de Alcalá Puede y se abstuvieron los otros concejales de la oposición.