Cristina Pedroche abandonó esta semana el plató de «Zapeando», programa que presenta Frank Blanco y en el que colabora a diario junto a Ana Morgade o Miki Nadal entre otros. La colaboradora se mostró visiblemente enfadada después de que una persona del público explotara un globo junto a ella. La broma, que estaba en el guión del programa, no fue comunicada a Pedroche para lograr aumentar el efecto sorpresa.

A la joven, sin embargo, no pareció gustarle la «sorpresa» pues, visiblemente enfadada, decidió abandonar el plató tras espetar un «idos a la mierda» ante sus compañeros. Pedroche, que aseguró sufrir dolores de espalda, dijo al resto de colaboradores que no entendía el sentido de la broma. «Estoy mala, no me hace gracia y ahora tendré que hacer que me hace gracia», dijo la colaboradora enfadada. «¿Qué necesidad hay de hacer esto?».