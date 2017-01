Schwarzenegger sustituye a Donald Trump como presentador en Â«The ApprenticeÂ»

El actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, ocupará el lugar de Donald Trump en el reality «The Celebrity Apprentice», donde utilizará algunas expresiones extraídas de sus mayores éxitos de taquilla.

El actor de 69 años, lanzado al estrellato en 1980 con películas de acción como «Terminator» (1984) o «Conan el Bárbaro» (1982), y gobernador de California entre el 2003 y el 2010, es el nuevo jefe del programa que convirtió a Donald Trump en una celebridad nacional en Estados Unidos, mucho antes de su candidatura a la presidencia.

A juzgar por las comentarios que han despertado en las redes sociales, Schwarzenegger parece haber logrado un gran debut en el primer capítulo de la octava temporada, emitido el pasado lunes a la noche con personajes como Boy George o el célebre inversor Warren Buffett. «El primero no ha sido fácil, pero ya conocemos la línea y los famosos conocen mis expectativas. Correr riesgos, dar todo», tuiteó después del show.

The first one wasn't easy. But you know the line now, and the celebs know my expectations. Take risks, give everything. #CelebApprentice