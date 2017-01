Muere William Christopher, el padre Mulcahy en Â«M.A.S.HÂ»

El actor William Christopher, conocido por dar vida al padre Mulcahy en en la serie «M.A.S.H», falleció el pasado 31 de diciembre en su casa de Pasadena a los 84 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón, según publican medios americanos.

El intérprete, nacido en Illinois, empezó a su carrera artística en los años cincuent, pero no fue hasta los sesenta cuando dio el salto a la televisión como actor invitado en programas como «The Andy Griffith Show», «The Patty Duke Show» y «The Men from Shiloh». Además, se convirtió en un actor recurrente en «Gomer Pyle», «U.S.M.C.» y «That Girl and Hogan’s Heroes».

Sin embargo, sería recordado por su papel como el padre Mulcahy en la popular serie «M.A.S.H». A ella llegó en 1972, sustituyendo al actor que lo interpretaba hasta entonces. Se mantuvo en la serie hasta la undécima temporada. El personaje incluso sobrevivió al spin off de la serie, «AfterMASH».

Además, al actor también destacó por su compromiso con las personas con autismo. Su hijo, Ned, padece esa enfermedad, por lo que Christopher dedicó gran parte de su tiempo a la Sociedad Nacional de Autismo.