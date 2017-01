Mediaset ficha al creador de «El Príncipe» para su nueva productora

El productor y creador Aitor Gabilondo, responsable de éxitos como «Periodistas», «El comisario», «El Príncipe», «El caso» y «Allí abajo» ha crado, junto con Mediaset España, la productora Alema Media, que estará especializada en el desarrollo de productos de ficción. El creativo ser reserva el 60% de la sociedad frente al 40% que tendrá el grupo audiovisual.

«Me siento muy afortunado y agradecido de que Mediaset confíe en mí y hayan decidido acompañarme en este viaje. Creo que nuestra unión puede dar grandes frutos. Los proyectos en los que ya estamos trabajando me apasionan y sé que juntos los podremos convertir en algo grande», explica Aitor Gabilondo en un comunicado enviado por la compañía. «Que Mediaset haga una productora alrededor de un guionista o un showrunner es toda una declaración de intenciones y confirma que los tiempos están cambiando. Estamos viviendo el momento más efervescente para la ficción televisiva que yo he conocido, y eso es un gran reto y una gran oportunidad para los creadores. Me siento un privilegiado de poderlo vivir desde esta posición. Esta es una productora acorde con estos tiempos y espero que se convierta en un polo de atracción para el talento. ¡Alea jacta est!».

Por su parte Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, destaca que «la trayectoria de Aitor Gabilondo está muy ligada a la de esta casa a través de éxitos como "Periodistas", "El Comisario" y más recientemente "El Príncipe", en este caso como cocreador, y no hay mejor noticia que anunciar este paso que damos juntos en un momento en el que la ficción nacional además de ser un género al alza cada vez más consumido y valorado, es de los de mayor proyección a nivel internacional».

«Patria»

El primer proyecto de esta nueva productora será «Patria», adaptación televisiva de la novela homónima escrita por Fernando Aramburu, elegida el libro del año por los críticos de ABC Cultural, tal y como ha publicado «El País». El libro cuenta la historia del regreso de Bittori, una mujer vasca, al pueblo donde mataron a su marido. Su presencia sacude a Mirem, una de sus mejores amigas, de la que se alejó después de que su hijo ingresara en ETA. «Aitor, donostiarra como yo, conoce bien el panorama social y la fibra humana del lugar, ha estado cerca de la violencia y se halla en condiciones de captar de manera óptima los sobreentendidos de mi novela. En suma, no hace falta explicarle cómo fue ni cómo sucedió lo que también forma parte de su experiencia personal. Sé de antemano que no va a incurrir en el folclorismo ni en la ñoñería» explicó el autor a dicho diario.