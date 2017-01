Josie, sobre las acusaciones de plagio del vestido de Pedroche: «Solo quieren un minuto de gloria»

El vestido que lució Cristina Pedroche durante la Nochevieja sigue en boca de todos. Tras las acusaciones de plagio, Josie, el estilista de la presentadora, ha querido dar su opinión al respecto. Todo empezó con las polémicas declaraciones del joven diseñador y estilista Ralfh Frew, que acompañaba con una prubea gráfica: «Es una copia baratísima de un body corset de Míster Pearl».

A mi lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia BARATISIMA de un body corset de míster pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco... Que si enseña que si esta gorda que si noseque vaya tontería que se ponga lo que le salga del coño como si quiere ir desnuda,en él siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás.... He de decir que a mi ella me encanta solo critico al responsable de semejante copia,ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche él año que viene que me cojan a a mi de estilista que se van a enterar de que es un desnudó de verdad. 😂💁💖 Una foto publicada por LORD RALPH FREW. (@ralphfrew) el 2 de Ene de 2017 a la(s) 4:16 PST

Después de revolucionar las redes, Josie ha querido sumarse a la ola de respuestas y lo ha hecho de forma muy contundente a través de un post en su página web: «Manejar referencias es algo cotidiano en moda que a ningún profesional del sector se le ocurre achacarme porque ellos lo hacen cada día y saben de la necesidad tan lícita como posmoderna de este hecho». «Supuestos diseñadores de Twitter quieren tener un minuto de gloria tan Warholiano como todo este asunto y a nuestra costa», añade.

Por si le pareciera poco esta polémica, ha querido sumarse a otra. «Por denunciar tendríamos que denunciar a la presentadora de TVE1, que ha perdido 6 puntos y ha hecho récord de mal dato no gracias a un vestido, sino gracias a Cristina Pedroche y su súper performance de un equipo enorme, que por supuesto ha manejado referencias de moda igual que ella, que para hacer ese drapeado en su cintura ha tenido que cortar al biés y ese corte lo inventó Vionet. ¿Va a denunciar Vionet a alguien? Por supuesto que no porque no están tan mal de la cabeza en esa casa de París como esos Twitteros de España donde si ladran es porque cabalgamos», atacaba a Anne Igartiburu.