JesÃºs Calleja vuelve con Â«Volando voyÂ», de aventura Â«hasta la muerteÂ»

Los motores del Robinson 44, el helicóptero de Jesús Calleja, vuelven a rugir para recorrer los lugares más desconocidos de España y ayudar a las personas que viven en ellos. «Volando voy» regresa esta noche a Cuatro (22.40) con una segunda temporada «más social». «Es un espacio de absoluta emoción. Conocemos a personas de las que casi nadie se acuerda y nos topamos con personajes hilarantes que a veces nos hacían olvidarnos del programa. Este país es maravilloso, y yo me he sorprendido emocionándome durante los 70 minutos que dura cada entrega», confiesa el aventurero leonés.

Además, esta temporada cumplirá distintas misiones. La primera, conocer la pesca sostenible de langosta en la bahía de Fornells y descubrir el secreto de la caldereta de marisco que se cocina allí, una de las mejores del mundo. «También llevamos la tecnología a Muniellos (Asturias), donde había sitios que aún no tenían teléfono e internet, y dimos a conocer la Sierra de la Culebra en Zamora, el lugar más despoblado de España», recuerda Calleja.

Asimismo, la ruta aérea de estos nuevos capítulos sigue viva: intentará mejorar el aprovechamiento de energía solar en el desierto almeriense de Tabernas, así como la accesibilidad de las laderas vinícolas de la Ribeira Sacra en Galicia, protegerán el ecosistema del delta del Ebro y la raza autóctona del caballo marismeño de Doñana. «Lo mejor es siempre la implicación de la gente, que se preocupa mucho por resolver cada misión. Nosotros respondemos a la máxima de grandes problemas, grandes soluciones», añade. También ellos se han modernizado esta temporada con nuevos equipos de grabación que incluyen drones y tomas aéreas desde helicópteros en alta definición.

Además de viajar por España, este año Jesús Calleja ha seguido llevándose de expedición en «Planeta Calleja» a famosos como Jorge Javier Vázquez, Antonio Orozco, Cayetano Rivera y Elsa Pataky, entre otros. «Este programa es ya algo aspiracional para sus participantes, porque te da una experiencia única, algo que no se puede comprar», reconoce el presentador. «Además, cuando viajas ves dramas terribles o vidas pasadas muy duras que te humanizan mucho y te quitan la tontería. Piensas en la suerte que tienes porque te ha tocado vivir en un buen sitio. Este tipo de programas nos ayudan a valorar lo que tenemos, que no está tan mal», añade.

Nueve meses fuera

Entre helicópteros, aviones y montañas, poco tiempo le queda al aventurero para disfrutar en su tierra. «Estoy nueve meses al año fuera, apenas tengo tiempo para descansar. Si fuera gallina no ponía un huevo en casa», bromea Calleja. Aunque tiene 51 años, el alpinista leonés no quiere ni oír hablar de bajar el ritmo. «No entiendo una vida sedentaria y no pienso aflojar. Ahora entreno cinco días a la semana y estoy mejor que nunca. Estaré de aventura por el mundo hasta el día que me muera», concluye.