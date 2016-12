Lo primero que dijo Irene Caruncho, flamante ganadora de «La Voz», tras conocer su victoria en el programa de Telecinco, fue que era panadera. A la joven de Cedeira, a quienes muchos ya daban como ganadora semanas antes de que terminara el concurso, le costó creer que a partir de hoy tendrá por delante una carrera discográfica de la mano de Universal Music.

El talent musical producido por Boomerang TV para Telecinco se convirtió en la segunda opción en una noche en la que en la vecina Antena 3 despedían para siempre esa historia de amor entre costuras y aviones de papel que es «Velvet». Ayer jueves, «con chapa y pintura que hace milagros y que tapa las huellas de una noche sin dormir», Irene atendió a ABC para contarnos sus primeras sensaciones.

«Me siento como en una nube. Poco a poco lo iré asimilando», afirma la joven de voz prodigiosa. Su coach -la cantante Malú, que mañana viernes cierra gira en Barcelona- asegura que cuando se conoció el ganadro sintió mucha emoción. «A medida que van pasando ediciones me voy implicando más. Solté los tacones y me puse como una loca. Irene se lo merecía. Desde mi punto de vista es la voz femenina más completa de las que han pasado por las distintas ediciones de este programa», dice la artista española. Irene está en estos momentos «desubicada», asimilando su nuevo rol y preparándose para una carrera que auguramos estará llena de éxitos. «Es algo que no me lo esperaba, tengo que procesarlo».

— ¿Cómo afronta a partir de ahora su carrera?

Mi intención es seguir la línea que he seguido en el programa. Cantando más en español, aunque en inglés también me defiendo.

—Aunque es pronto, ¿cómo lleva la fama, la popularidad?

No demasiado bien. No estoy acostumbrada. Yo soy panadera y pastelera en el negocio familiar de mi pueblo y ahora la gente me mira de manera distinta. Soy la misma, lo único que he salido cantando en un programa de televisión.

— Cuando Jesús Vázquez dijo tu nombre, ¿en quién pensaste?

En mi padre, porque estaba allí y me estaba mirando.

—¿Qué es lo primero que le dijo?

Que tenía mucha fe en mi y que los últimos serían los primeros.

—¿Se veía ganadora?

En ningún momento.

«En ningún momento me he visto ganadora»

— Pero las redes sociales sí le daban como ganadora

Es cierto, pero creo que todo puede cambiar de la noche a la mañana

— De no ser usted, ¿quién le habría gustado que se alzara con el premio?

-Thais, y no porque sea gallega, sino porque tiene un gran potencial

— ¿Cómo enfoca su carrera?

Antes de nada -comenta con su retranca gallega- tendré que enfocarla que no es poco. No me gustaría hacer algo que no me guste. Me dejaré aconsejar, pero quiero ser yo quien decida y tenga la última palabra.

— ¿Le gustaría que Malú le compusiera un tema?

Gustarme no, me encantaría y sería todo un honor.

—¿Un tema flamenquito?

-No. En ese campo ya hay gente que canta mejor y no me gustaría destrozar un tema.

—¿Qué consejo le ha dado Malú?

Que siga mi línea y que no me deje torear. Que no renuncie a mi sueño.

— ¿Piensa ya en cambiar su lugar de residencia y vivir en Madrid?

Me gustaría ir y volver. En mi pueblo estoy muy bien junto a mi familia. La gran ciudad me produce vértigo.

— ¿Hay algún antecedente musical en su familia?

Soy la primera. En el conservatorio estudie clarinete. Una prima que es profesora de música me enseñó a entonar y raíz de eso comenzó todo. Hasta que hice la primera audición en “La Voz” no me había escuchado nadie, solo mi familia.

— ¿Se imaginaba así la televisión?

-Me lo imaginaba algo peor. Entre nosotros no ha habido mal rollo y nos hemos llevado de maravilla. Al finalizar el programa he dejado amigos con la promesa de que nos vamos a ver con frecuencia.

— ¿Tiene pareja?

Se llama Gabriel y es guitarrista.

— ¿Le gustaría que le acompañara en las grabaciones?

Claro que sí, ya que es con quien más y mejor me entiendo. Quiero componer, pero eso son palabras mayores y aprender lleva su tiempo

— ¿Le gusta el apodo que le han puesto de 'la Adele gallega'?

Me encanta.