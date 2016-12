La final de «Gran Hermano 17» que anoche emitió Telecinco no fue el festín al que la cadena de Mediaset nos tenía acostumbrados. La victoria de Bea dio ayer carpetazo a la peor edición de GH en cuanto al proceso de casting, algo a lo que el espectador no ha permanecido ajeno y que ha convertido al programa en el menos visto de la historia del realitie.

Jorge Javier Vázquez no lo tenía fácil. La sombra de Mercedes Milá era alargada y el catalán partía con el reto de igualar sus datos e intentar que el público olvidara la figura de su antecesora en plató. Al presentador de «Sálvame» o «Supervivientes» no le faltan tablas y se maneja como pocos en los estudios de Mediaset, lo ha demostrado en numerosas ocasiones y, a pesar de las críticas, el reto no parecía venirle grande. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez ha pagado caros los errores de una selección de concursantes que no ha regalado al espectador ningún momento reseñable en el concurso. Con la salida de Bárbara tras un problema familiar y la expulsión de Adara el realitie se quedó sin la poca gracia que había tenido en meses anteriores.

Los datos son sagrados y, a tenor de las audiencias, esta edición de «Gran Hermano» ha sido la menos vista de la historia del programa. Según información de Barlovento Comunicación, la gala final de «GH 17» alcanzó un 19,3 de share y llegó a 2.344.000 espectadores. Durante los meses que ha durado la emisión el programa de Telecinco tampoco ha superado las expectativas: ha sido la edición menos vista en términos de espectadores y la tercera menos vista en cuota de pantalla, indica la consultora.

Las constantes críticas al programa y al modo de hacer de Jorge Javier Vázquez tampoco han ayudado a «Gran Hermano 17» a enganchar a la audiencia. El presentador ha pagado caro cada error cometido en directo y, entre otras cosas, ha sido acusado de tomar partido por ciertos concursantes, algo que Mercedes Milá también hacía en demasiadas ocasiones aunque con menos consecuencias.

Pero el hecho de que el casting haya sido malo no quiere decir que al programa de este año le faltaran broncas y malas palabras. Puede, de hecho, que «Gran Hermano 17» haya sido una de las ediciones con más riñas entre los concursantes, lo que viene a decirnos que no solo de polémica vive el público del formato. Jorge Javier Vázquez se reivindicó anoche como presentador de «Gran Hermano 18». Esperamos que así sea. El programa debería regalar al presentador la oportunidad de demostrar que el problema no estaba en su trabajo y de enmendar los errores de un formato que ya peca de previsible y cansino. Por lo menos hasta ahora.