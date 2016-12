AsÃ­ fue la final de GH 17

Tras más de 100 días de conviviencia, Telecinco celebró la Final GH17. La cadena de Mediaset preparó un gran fin de fiesta al que se sumó el cantante almeriense David Bisbal que actuó en directo en el plató de la cadena para dar la bienvenida a la ganadora interpretando el single de presentación de su nuevo álbum de estudio, 'Hijos del mar'.

Como cada edición, tres finalistas llegaron a la Final de Gran Hermano dispuestos a hacerse con el maletín que contiene los 300.000 euros del premio final. Rodrigo, Bea y Meritxell son los tres concursantes de Gran Hermano 17 que llegaron a la gran final con opciones a hacerse con el título de ganador o ganadora después de conseguir el apoyo de los telespectadores. Los tres contaron con muchos seguidores en su paso por el reality y cualquiera podria haberse hecho con el premio final.

Al inicio de la gala, Jorge Javier dió la bienvenida a los exconcursantes de Gran Hermano 17 con un emotivo vídeo que recogía la esencia del concurso en su última temporadas. Las emotivas imágenes conseguieron emocionar a muchos de los presentes que han vivido intensamente su paso por el concurso de Telecinco.

Rodrigo, tercer finalista

Rodrigo fue el tercer clasificado. - MEDIASET

Llegó el momento del cierre de las líneas de telefono. Por primera vez en la final de GH17, Telecinco paralizó la votación cuando el reloj rozaba las 11 de la noche. En ese instante, se produjo el recuento de votos que situó fuera de la carrera por el maletín a Rodrigo.

Instantes más tarde, el concursante que abandonó la casa en un coche en compañía de su padre, hizo su entrada en el plató de Gran Hermano donde fue recibido por su madre y sus amigos. Una vez sentado a la mesa junto a Jorge Javier, el tercer clasificado hizo un repaso de su paso por la casa, sobe todo del momento en el que confesó que había sufrido mucho desde que sus padres decidieron poner fin a su matrimonio.

El tercer finalista aprovechó la ocasión, motivado por Jorge Javier, para confesarse con sus padres. Rodrigo le dijo a su padre que quería "una relación más cercana porque somos muy fríos pero nos queremos mucho" y a su madre que "no quiero discutir contigo, no sirve para nada".

Bea, ganadora de un premio para su madre

Pasaba la medianoche cuando Jorge Javier comunicó a las dos finalistas que aún permanecían en la casa de Guadalix de la Sierra el nombre de la ganadora. Tras un vídeo con el resumen de todos los vencedores del reality show que han pasado por 'El Club' de GH17, el presentador comunicó que la concursante que se hacía con el maletín era Bea con el 59.8% de los votos. De esta forma, Meri se hacía con la segunda plaza en el concurso.

Mientras la ganadora disfrutaba de sus últimos instantes a solas en la casa de Guadalix, la madre de Bea celebraba el triunfo con Jorge Javier y explicaba que este premio económico le permitía volver a casa tras ocho años trabajando en el extranjero alejada de su hija.

Jorge Javier vs. Clara

Cuando la ganadora y la segunda clasificada se encontraban ya en el plató repasando su paso por el reality. Jorge Javier volvió a protagonizar un encontronazo con uno de los concursantes de Gran Hermano 17, como ha sucedido en más de una ocasión durante el transcurso de la presente edición. El presentador aseguró que Bea le tenía miedo a Clara y ésta explotó. "No te permito que digas que mis compañeros me tenían miedo", gritó.

MEDIASET

El comentario no fue del agrado de Jorge Javier Vázquez que contestó a la concursante de forma muy directa "A mí nunca se me ocurriría decir a nadie que no le permito algo". Además, el presentador le dijo a Clara que el plató no era "un campo de batalla" y preguntó si pensaba que tenía algo personal contra ella. "Pienso que tienes algo en mi contra. Me juzgas todo lo contrario a lo que yo soy", dijo.

El presentador no dejó ahí la conversación, sino que quiso destacar que el grupo de concursantes no había entendido el objetivo del concurso y no había aprendido a convivir: "Ha sido uno de los fallos de este GH. No habéis tenido empatía ni ganas de arreglar las cosas".

Sofía le entregó el premio a Bea. - MEDIASET

Resueltas algunas disputas en paltó, incluida la de Adara contra a Bea y su madre, llegó el momento de recibir el maletín. Sofía, ganora de la edición número 16 de Gran Hermano, fue la encargada de hacer entrega del premio económico que ya tiene dueño. La flamante ganadora del reality confirmó que el dinero será para saldar la deuda de su madre y el resto será donado a los niños con cáncer.

Recibido el premio, solo quedaba una cosa: apagar las luces en Guadalix. Jorge Javier conectó con la casa para mostrar cómo laos focos se apagaban mientras confirmaba que el equipo del programa ya trabaja en Gh18. Además, el presentador empleó sus últimas palabras en la gala final para hablar a los concursante: "No me lo habeis puesto nada fácil, aun así me quedan ganas de seguir. ¡Ojalá me lo permitáis! Gracias a todos". Así, Telecinco cerraba definitivamente la edición número 17 de su longevo reality show que seguirá en antena la próxima temporada.