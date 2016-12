«MasterChef Celebrity» cerró su primera temporada el pasado martes con la proclamación de Miguel Ángel Muñoz como ganador y más de 3,5 millones de espectadores. En su paso por la cadena pública, el concurso de famosos ha recogido un buen número de riñas frente a las cámaras que suscitaron muchos comentarios entre los telespectadores del concurso.

Uno de los que más enfrentamientos ha tenido en el espacio de La 1 ha sido Fernando Tejero, que protagonizó varias broncas con algunos de sus compañeros, especialmente con Manuel Díaz 'El Cordobés' del que llegó a decir «No le soporto». Su actitud competitiva en el talent de cocina fue muy cuestionada y el actor se atrevió incluso a contestar a algún tuitero que le criticó durante la emisión de los programas.

En la fiesta de HBO, que tuvo lugar el pasado viernes en Madrid, el actor acudió a la celebración en compañía de su gran amiga Loles León y, en declaraciones a este periódico, se defendió de todos los que le acusan de haber adoptado una actitud negativa en su paso por «MasterChef Celebrity». «Yo entré al programa a ganar y a competir», explica y se defiende de quienes le critican: «uno nunca sabe cuál va a ser su actitud, hay que verse en la situación». En la lucha por el título, el concursante del talent de cocina considera que hay quien no ha sabido entender su humor: «Tengo un humor muy irónico que hay gente que lo entiende y hay gente que no».

Tejero llegó a la final de «MasterChef Celebrity». - RTVE

Tejero se implicó de lleno en la competición y asegura que cuando uno compite para alcanzar una meta «no hay amigos, sino contrincantes». Tras las cámaras, la situación no era tan tensa como los telespectadores han visto a lo largo de las siete semanas de concurso y no entiende los motivos por los que se ha interpretado tan mal su paso por el programa. «Me ha sorprendido cómo se toma la gente los programas estos. ¡Ojalá pusiésemos esa pasión en todo! Creo que se debe priorizar y entender que era un programa de televisión y que lo que mueven los programas, sobre todo uno de celebrities, es la audiencia. Hay un poco de teatro», concluye.

Para su amiga Loles León, con la que compartió su paso por «MasterChef Celebrity», Fernando Tejero solo tiene palabras de cariño y explica su alianza con la actriz en el programa: «La quiero como si fuese alguien de mi familia y el que no lo quiera entender, que se compre un libro».

Un imprescindible en «La que se avecina»

Fernando Tejero es Fermín en la serie «La que se avecina». - MEDIASET

Superado su paso por «MasterChef Celebrity», donde alcanzó la final junto a Cayetana Guillén Cuervo, Loles León y Miguel Ángel Muñoz, el actor Fernando Tejero y el resto del equipo de «La que se avecina» celebraron este lunes el desenlace de la novena temporada de la serie, que volverá muy pronto a Telecinco.

El actor, que ya se encuentra rodando los nuevos episodios, explicó cómo se enfrentó a Fermín en su desembarco a la comedia de Mediaset y cuál era su objetivo a la hora de interpretar su personaje para evitar asociaciones con su popular Emilio de «Aquí no hay quien viva»: «El requisito que yo me puse a mí mismo es que no se pareciera al otro. Al principio cuesta encajarlo, pero creo que, aunque suene egocéntrico, es uno de los personajes que más funcionan».