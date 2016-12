Â¡Feliz 1964! Los errores garrafales de las campanadas

Los cuartos que preceden a las campanadas son siempre un arma de doble filo para el presentador: le permiten ganar tiempo y anticipar el momento decisivo en el que empezar a tomar las uvas pero le pueden jugar malas pasadas. A Irma Soriano le sucedió lo segundo en la entrada del año 1994 en Antena 3: confundió los cuartos con las campanadas que ya estaban sonando.

«Y ahora comienzan las uvas» dijo cuando el reloj ya iba por la séptima. «No he oído carrillón, no he oído cuartos» se justificaba después la presentadora, que no pudo distinguir los sonidos entre el bullicio de la Puerta del Sol.