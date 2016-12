Ha llegado el día. Esta noche Telecinco emite la final de «La Voz», en la que los espectadores tendrán la última palabra para ayudar a Thais, Carlos Torres, Irene o Mario con el inicio de una prometedora carrera discográfica. ABC tuvo la oportunidad de estar con los artistas y sus coaches antes del gran evento. «Hemos estado muchos meses trabajando y tenemos muchas ilusiones puestas en ellos», aseguró Alejandro Sanz durante la rueda de prensa previa a la gala.«Para mí ha sido la edición del amor. Todos nos lo hemos pasado de forma increíble, ha sido una locura lo que nos han regalado estos artistas», apunta Malú.

El programa de esta noche contará con los ganadores de las tres primeras ediciones, Rafa Blas, David Barrull y Antonio José, quienes volverán a subirse al escenario que les dio la fama para interpretar algunos de sus temas más conocidos.

Aunque es probable que ya les conozcas, a continuación hacemos un breve repaso por las cuatro voces que esta noche lucharán por llevarse el premio:

Thais. Equipo Alejandro Sanz.

30 años. Santiago de Compostela. Profesora de canto y cantante.

Diplomada en Magisterio Musical, la rockera de ‘La Voz’ cuenta con una voz rasgada que refuerza su personalidad artística. Tras participar en las ‘Audiciones a ciegas’ de la pasada edición, Thais aprovechó su segunda oportunidad, logrando que los cuatro coaches se girasen ante su versión de “Whole Lotta Love” de Led Zeppelin y decantándose por Alejandro Sanz. Tras superar a su rival en ‘Las Batallas’, tuvo que someterse al ‘Último Asalto’ con el tema “I Want It All” de Queen para obtener su puesto en una de las tres sillas de los elegidos. En los ‘Directos’ arriesgó con una versión de “Higher” de Rihanna y el voto popular hizo que se convirtiera en una de las ocho semifinalistas. En la semifinal se enfrentó a Esperanza Delgado y pasó a la final defendiendo la canción “Show must go on”, también de Queen.

Irene. Equipo Malú.

21 años. Ferrol. Estudiante.

Toca el piano y el clarinete y dio el paso de participar en los castings de ‘La Voz’ animada por sus amigos. Con Metallica como grupo predilecto, Irene logró que los cuatro coaches se giraran en las ‘Audiciones a ciegas’, incorporándose al equipo de Malú. En ‘Las Batallas’ batió a su rival y se aseguró su clasificación directa tras su interpretación de “Cry me out”, de Pixie Lott. En los ‘Directos’ sorprendió con “The trouble with loves is”, de Kelly Clarkson, y con “Let it be”, de The Beatles en las semifinales.

Carlos Torres. Equipo Manuel Carrasco

27 años. Sevilla. Técnico de Salud Ambiental.

Con una personalidad caracterizada por la timidez, Carlos se transforma en el escenario. Tras ser telonero de Antonio José, ganador de ‘La Voz 3’, ha versionado temas de Alejandro Sanz y Manuel Carrasco y ha compuesto y grabado sus propias canciones. Debutó en las ‘Audiciones a ciegas’ con “A que no me dejas”, de Alejandro Sanz, consiguiendo que se giraran Melendi, Malú y Manuel Carrasco y decantándose por el último. En ‘Las Batallas’ interpretó “Te espero aquí”, de Pablo López, siendo merecedor de la clasificación directa a los ‘Directos’. En la fase final, ha cantado “Corazón hambriento”, de India Martínez, y obtuvo su pase a la gala definitiva con “No me compares”, de Alejandro Sanz.

Mario. Equipo Melendi

19 años. Telde, Las Palmas. Estudiante.

Tras participar en las ‘Audiciones a ciegas’ de ‘La Voz 3’, regresó al escenario del concurso en la cuarta edición con el tema “Sería fácil”, de Luis Fonsi, consiguiendo que Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Melendi se giraran y sumándose al equipo de este último. Tras batirse en duelo en ‘Las Batallas’ con el tema “No me doy por vencido”, también de Luis Fonsi, Melendi le eligió para pasar directamente a la fase final. En los ‘Directos’, debutó cantando “Recuérdame”, de Pablo Alborán, y consiguió su pase a la final con “La última noche”, de Diego Torres.