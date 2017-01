Â«El error televisivo no naciÃ³ con MarilÃ³ MonteroÂ»: Las grandes Â«pifiasÂ» de TVE

«En mi casa yo era el mando a distancia», bromeaba Santiago Segura al presentar en la gala por los 60 años de TVE la tercera década de la cadena pública. Un augurio de lo que le tocaba: introducir, en clave de humor, momentos memorables de la cadena, o lo que es lo mismo, sus «pifias» históricas, como él las llama.

«El error televisivo no nació con Mariló Montero». Segura se servía del tirón de la polémica presentadora para recordar las campanadas de Marisa Naranjo. En defensa de la presentadora cabe destacar que no se encontraba en la Puerta del Sol, sino en una habitación contigua y, tal y como explicó años más tarde, «no podía ni oír ni ver». Cuando anunció a los espectadores «estos son los cuatro cuartos», de fondo sonaban las campanadas que daban la bienvenida a 1990. Sin percatarse del error, Naranjo recalcba: «Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente». Una gran metedura de para, pues ni ella se percató.

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary de 1988, Jesús Fraile presentaba la información deportiva pero, en un descuido en el que pensó que no se le estaba grabando, decía a la cámara: «Can you feel it, hemos podido sentir esta decimoquinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno». Las risas en plató no tardaron en hacerse escuchar. Fraile sonreía, sin entender y soltaba un memorable «cuanto cabrón». «Estás en aire, estás en aire, venga», le soltaban mientras su cara mudaba la expresión. A todo el mundo le hizo mucha gracia, menos a él, claro.

Otro de los momentos más divertidos de la gala por el 60 aniversario de TVE fue el entrañable momento en el que Ramón Sánchez-Ocaña intenta espantar a una mosca, que no paraba de molestarle en directo. Eso sí, sin éxito. Segura se refería al arte del presentador así: «¿No sabe Ramón que a las moscas no se las coge, sino que directamente se aplastan?».

Y en un recopilatorio de «pifias», no podían faltar las llamadas telefónicas, un recurso que lleva empleándose en televisión para regocijo del espectador desde... vayan a saber. Paco Lobatón, empeñado en que el espectador al otro lado de la línea telefónica era una mujer, insistía en el programa «Quién sabe dónde»: ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?». «No, yo soy Gregorio Cobos», le respondían desde casa. «Perdóneme, pero su voz no me parece que corresponda con la de una persona llamada Gregorio Cobos», decía un incrédulo Lobatón.

«El milenarismo va a llegar», espetaba Fernando Arrabal en el programa «El mundo por montera». «Hablamos de milenarismo, cojones ya», soltaba un Arrabal ebrio.

Cinco pifias que se supieron a poco, por lo que Santiago Segura dio paso a un vídeo en el que aparecía por primera vez en televisión, como concursante deun programa: «Fue cuando dejé de verla y empecé a hacerla». Y para despedir el espacio conducido por el humorista, la eterna Raffaella Carrà, la anfitriona de una gala muy musical y con pocos rostros de toda la vida, salvo el suyo.

«Fatto male», se escucha a la cantante italiana, con el micro abierto mientras se veía en un vídeo de la década de los 90 en la que unos trabajadores llevaban una escalera de atrezzo mientras ella presentaba un programa con tan mala fortuna que al pasar por el lado de Carrà, se llevaron su falda, dejándola en liga.