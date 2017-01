Eletra Lamborghini, Â«la matadoraÂ» de GH VIP: Â«Cuando quiero dormir bien veo porno-horrorÂ»

Ya se conocen todos los concursantes que participarán en la quinta edición de GH VIP. Entre sorpresas como el falso VIP Tutto Durán y el efímero paso por la casa de Guadalix de Terelu Campos, hay una concursante que destaca entre los demás: Eletra Lamborghini.

Nieta del magnate del motor Ferruccio Lamborghini, Eletra Lamborghini saltó a la fama tras su paso por «Super Shore», que continúa emitiéndose los domingos por la noche. demostrando que a desmadre... no le gana nadie. La nieta de la inminencia de los automóviles suelta perla tras perla en sus divertidos confesionarios: «Cuando me quiero ir a dormir bien, o me miro un porno o me miro una película de horror. Algunas veces he mirado un porno-horror».

La revolución de Elettra Lamborghini

La explosiva Eletra Lamborghini, también conocida como «la matadora», está llamada a revolucionar GH VIP.

En la página oficial de Super shore, describen así a Elettra Lamborghini: «Compite a nivel regional y nacional en Italia en equitación, demostrando así su gran pasión por los caballos y por los animales en general. Ser la hija del empresario Tonino Lamborghini le ha supuesto tener una vida rodeada de lujos, adrenalina y emociones. Aunque por su consanguinidad es heredera de la exclusiva marca de coches, es demasiado pronto para dedicarse a la empresa familiar».

La vida de Eletra Lamborghini, de 22 años, está rodeada de lujos, realities y polémicas. Si hay algo claro es que no dejará indiferente a nadie dentro de la casa de GH VIP.