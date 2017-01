Desde el próximo martes, Cristina Pedroche se pone al frente de «Tú sí que sí», el nuevo talent show de La Sexta. La actriz, presentadora, reportera y, como ella misma se define, showman, asegura sentirse feliz ya que «gracias a Dios tengo trabajo, el cariño de mi familia y de mi marido».

«Soy una persona de lo más normal y trato de hacer las cosas con absoluta libertad»

Además, comenta que ha iniciado este 2017 «de la mejor manera posible: «Las audiencias han sido muy buenas y en el asunto laboral los Reyes Magos se han adelantado con este programa y otro que vendrá próximamente». A la pregunta de si se presentaría en la tele para descubrir su talento, comenta que «no canto bien, no cocino mucho. Sin embargo mi madre dice que soy muy talentosa. Creo que soy una persona de lo más normal y que trato de hacer las cosas con absoluta libertad. En el buen sentido de la palabra, no sé lo que es la vergüenza. Soy bastante lanzada».

Sobre «Pekín Express», reconoce que «es una de las experiencias más duras; pero que te reconforta. Me encantaría que volviera otra edición, yo estoy dispuesta, aunque reconozco que para prepararlo se necesita mucho tiempo y un gran trabajo de producción».

En «Got Talent», Jesús Vézquez comentó que en las pruebas lo que no le gustaba era los temas relacionados con la magia... ¿hay algo que no le gusta?: «Que hagan espectáculo con perros o caballos. No me gusta verlo en televisión. Lo paso muy mal ya que me da miedo que les pase algo. De pequeña no era mucho de circo, precisamente por ese motivo».

La pregunta inevitable sobre su «estrellado» vestido para las Campanadas asegura que «me siento feliz con lo que he hecho. Contenta con lo que soy. Las críticas no me importan lo más mínimo ya que hago lo que quiero» –y añade– «me siento respaldada por mis compañeros. Es una noche muy especial. Soy imprevisible y me gusta vestirme como a mi me da la gana. A este paso me van a convertir en icono navideño, como la capa de Ramón García».

Sorprendida por la repercusión

Para Cristina Pedroche hay cosas y noticias más interesantes y que se les debe dar más importancia que a su vestido de aquella noche. «No lo hago aposta. Estoy sorprendida. Hay gente que me apoya y otra que me odia. Digan lo que digan soy yo y hay a quien le molesta». Sobre el modelo en cuestión, «soy la única 'culpable'. Los estilistas me propusieron varios modelos y yo decidí ese porque me pareció mágico y además las estrellas como un homenaje a mi marido David Muñoz. Además para algunos me ponga lo que me ponga me van a criticar». ¿Sobre el plagio? «No tiene nada que ver».

Además asegura que si se han asustado por el modelo de las campanadas que se preparen para los que voy a llevar en «Tú sí que sí». Al margen de este talent, a Cristina Pedroche le gustaría «presentar un concurso como 'Atrapame si puedes', de ETB, ya que lo que más me gusta son aquellos programas en los que tenga contacto con la gente».

Retos par el nuevo curso

Ante el nuevo año que acaba de comenzar, tiene un propósito: «Hacer más deporte y disfrutarlo más». Cristina Pedroche ha escrito su particular carta a los Reyes Magos: «No les puedo pedir más ya que me han dado por adelantado este trabajo... Les pido que le guste a la gente, ya que no es un talent show más».

«Yo no estaba hipnotizada. Les pedí que no me hipnotizaran»

Por último, tras la experiencia de la noche del miércoles en «1,2,3... hipnotízame» –la hicieron pasar descalza por una alfombra de cristales– aclara: «Yo no estaba hipnotizada. Les pedí que no me hipnotizaran. La hipnosis no sé si es de verdad o mentira. Me daba miedo mostrar lo que mi subconsciente pueda guardar, si soy así al natural imagínese hipnotizada». Para quitar hierro al asunto, comenta: «Todo el mundo sabe que soy del Rayo y a lo mejor hacen decir que soy del Barça»,