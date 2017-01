Carlos Sobera «desnuda su alma» en las «campanadas del amor»

Reconvertido por Cuatro en una especie de «Celestina» en First Dates tras su dilatada trayectoria como presentador de concursos en televisión, Carlos Sobera ha querido demostrar durante el especial de Nochevieja de Mediaset que la confianza que le brinda la cadena, ofreciéndole a él, a parte de su equipo en el dating show y a Lara Álvarez las campanadas, no es en vano.

El mítico presentador demostró su implicación con First Dates mostrando parte de su vida privada, «por deuda y gratitud», a esos espectadores que llevan tantos años dejando que yo comparta su vida, momentos tiernos, alegres y maravillosos».

Mediaset había prometido unas «campanadas del amor», y así terminaron siendo. Tras las uvas, Sobera sorprendió a Matías, Lara Álvarez y Lidia: cambió el champán por su pareja, Patricia, con la que lleva 14 años, para «desnudar su alma».

Y, como si de un concursante más de first Dates se tratara, con el corazón del dating show tras ellos, el presentador le declaró su amor a Patricia, «sin la que no podría seguir viviendo». Agradecido por los éxitos del 2016, aseguró que no habrían sido posibles «si no fuera porque tengo un gran motor en mi vida, que es el amor. Eso que les vendo desde hace un año, que les vendo porque creo en él».

