Paz Vega: Â«Rodar en inglÃ©s saca otra parte de mÃ­ como actriz, me aporta cosas nuevasÂ»

Paz Vega es una de las elegidas. Lleva veinte años en la profesión y puede presumir de haber triunfado en cine y televisión, en España y en otros países. Algunos de nuestros intérpretes logran destacados papeles internacionales, pero lo normal es hallarlos en una sola vía. La actriz sevillana dio el salto a Hollywood hace 14 años con la película «Spanglish» y desde entonces ha acumulado experiencia en Europa y América.

Sú última conquista es el universo Netflix, plataforma de televisión en la que puede verse la serie «The OA». 2017 bien podría considerarse el año internacional de Paz Vega. Estrenará el drama «Perdóname Señor», en Telecinco, y media docena de películas al lado de estrellas como Tim Roth, Adrien Brody, Forest Whitaker y Edward James Olmos. En «The OA» el más conocido es Jason Isaacs, pero hasta ahora Morgan Freeman es el protagonista de su mejor recuerdo, en el rodaje de «Dame diez razones»: «Es un señor maravilloso, un caballero muy divertido».

La fórmula del éxito no es ningún secreto: «Se consigue trabajando mucho. Me encanta lo que hago. Nunca me da pereza hacer la maleta y agarrar un avión para rodar en el otro lado del mundo. Han sido tres o cuatro años en los que he trabajado mucho. Ahora estoy muy ilusionada con el estreno de mi serie en Telecinco, en España ("Perdóname Señor"), un drama muy potente, maravillosamente rodado. Estoy muy orgullosa».

«En shock»

Mucho antes, el público puede ver su actuación en «The OA», una historia que la dejó «en shock». «Me enviaron los guiones y los leí con muchísima ilusión, pero acabé impactada, al igual que le pasa a mucha gente cuando termina de ver la serie», cuenta Vega. «Entonces tuve una conversación con el director, que me comentó cómo veía el personaje y sus ganas inmensas de trabajar conmigo».

La historia tiene un arranque sorprendente y luego añade características impensables en televisión hasta hace poco, algo que, según la actriz, «hay que agradecer a Netflix, porque esta plataforma da total libertad a sus creadores para hacer lo que quieran, por loco que parezca, casi sin pensar en la audiencia». «Me parece maravilloso tener esa libertad total para crear sin nadie que te diga cómo tiene que ser. Cuando eres libre para crear es cuando puedes hacer cosas diferentes y especiales, arriesgadas», añade.

Los autores del invento son Brit Marling, quien además es la actriz protagonista, y Zal Batmanglij, que dirige los ocho episodios. Paz Vega cuenta que trabajar con ellos «fue maravilloso». «Mi parte se rodó en Nueva York y Cuba. Estuvimos rodando en el hotel Nacional y en sitios fantásticos. También donde se hizo “Fresa y chocolate”. Fue precioso conectar con estos actores y sus personajes, cada uno con su propia historia. Ojalá hagamos segunda temporada, porque tienen tanto detrás que me encantaría ver qué pasa y darle vida».

Detrás del proyecto también está Brad Pitt, uno de los productores ejecutivos. «Hay que agradecerles que hayan sido tan valientes para grabar una historia tan compleja», insiste la actriz.

Paz Vega confiesa que sus primeras películas en Estados Unidos «eran un sufrimiento». «Yo nunca había estudiado inglés. Empecé con 28 años y enfrentarte a otro idioma por primera vez es harto complicado. Luego viví diez años en Estados Unidos y ahora disfruto, porque de alguna manera saco otra parte de mí como actriz. A la hora de estudiar los guiones con palabras específicas o incluso con distintos acentos me aporta cosas nuevas». De Renata (su personaje en «The OA»), disfrutó porque es un personaje con una dualidad «muy bonita»: «Ella era prisionera de la isla (Cuba), pero a la vez tiene otra faceta de mujer amoral, mentalmente muy libre, que vuela y viaja.