Regresa «Twin Peaks» y nosotros fuimos testigos de su presentación en Pasadena, donde apareció por sorpresa el creador de la serie David Lynch. El realizador tras títulos como «Dune» o «Mulholland Drive» regresa con la serie más esperada de las últimos dos décadas. Han pasado veinticinco años desde la despedida de «Twin Peaks» y el misterio del asesinato de Laura Palmer, pero la intriga que provocó no se nos olvida. Antes de «Juego de Tronos», hubo una serie que provocó a las masas como pocas y esa fue Twin Peaks.

Sin Laura Flynn Boyle, pero con Kyle MacLachlan, Kimmy Roberson y Madchen Amick en el elenco, al que se incorpora la actriz Laura Dern, «Twin Peaks» tiene ya fecha en el calendario: 21 de mayo del 2017. La mítica serie llegará a España de la mano de Movistar que ofrecerá los nuevos capítulos. Su emisión en Estados Unidos será un tanto peculiar, puesto que la cadena estrenará en lineal los 2 primeros episodios y luego, esa misma noche, colgará los 2 siguientes en su plataforma de streaming, por lo que los más impacientes podrán ver de golpe los primeros cuatro capítulos de la serie.

¿Cómo surgió Twin Peaks?

Al principio, hace muchos años, Mark y yo nos fuimos a pasar unos días al campo y, como ocurre en todos los viajes, encontramos una montaña que empezamos a escalar. Dando vueltas, nos encontramos con un bosque y seguimos caminando hasta finalmente descubrir una ciudad llamada Twin Peaks. Allí, tuvimos oportunidad de conocer a muchos de sus habitantes y a la gente que la visitaba. Descubrimos un misterio que conducía a muchos otros misterios. Encontramos un mundo dentro de otro mundo, y en ese mundo había muchos otros. Así es como empezó. Por eso estamos aquí reunidos y la historia continua.

¿Escribió los nuevos capítulos junto a Mark Frost?

Sí. Mark y yo trabajamos juntos por Skype. Él vive en Ojai y yo en Hollywood, skypeamos y escribimos juntos.

No había dirigido una serie en los últimos 10 años, ¿cómo ha evolucionado su estilo?

Para mí, este proyecto es igual a todos los demás que he hecho anteriormente y mi estilo no ha cambiado. Todos mis iniciativas las enfrento como una película, no como una serie. Intento que los actores experimenten el rodaje como un filme dividido en partes. Ha sido una alegría, una maravillosa experiencia, un viaje junto a un gran equipo y un gran elenco. Hemos creado un mundo mágico. La audiencia tiene expectativas, lo sé; sin embargo, las expectativas no siempre resultan en lo que uno termina encontrando.

¿Teme defraudar a los admiradores?

Yo siempre grabo con muchas dudas. Puedo decirte que hay situaciones que permanecen igual que hace veinticinco años y otras que son completamente distintas. El público va a sentir los cambios.

La televisión de hace veinticinco años era muy convencional, ¿cómo se enfrenta al reto de los tiempos modernos en la pequeña pantalla?

No pienso en esos términos, creo que una serie o una película dependen del argumento y su desarrollo. Eso es lo verdaderamente importante. Estoy encantado contando de nuevo la historia de «Twin Peaks».

¿Cuánto han cambiado sus ideas a través de estos 25 años, sobre cómo debería ser el regreso de «Twin Peaks»?

Amo este mundo de «Twin Peaks», he pensado muchas veces cómo debería regresar. Y recuerdo cómo era vivir en este universo lleno de personajes maravillosos. Fue Mark quien me contactó, hace unos años, preguntándome si deseaba regresar a este mundo. Nos encontramos y hablamos sobre ello. Así fue cómo surgió la posibilidad de regresar.

El productor de la serie ha dicho que esta es una versión sin adulterar de la visión de David Lynch, pura heroína.

He oído que la heroína es una droga muy popular estos días. Siempre es un combinado conseguir un buen resultado. Depende del equipo, de los actores, de la producción, del compositor. Yo hago lo que quiero como realizador y, para mí, el piloto de «Twin Peaks» fue el que dio tono y forma a este mundo y a los personajes. Me enamoré profundamente de ellos.

Hay muchas incorporaciones a la serie, pero faltan algunos como Laura Flynn Boyle.

Mi relación con los actores es sensacional, porque somos una familia. Fue maravilloso ver como todos los actores regresaron con tantas ganas, fue como recuperar a una familia. Los que no están no regresaron en parte porque no quisieron y en parte porque así lo decidí.

¿Cómo es la estructura de la serie?

Son dieciocho horas de acción y lo único que puedo confesar de la estructura es que tiene y sigue un argumento.

Han grabado 18 horas para el nuevo lanzamiento, espera que haya una segunda temporada de la serie

Antes dije que no lo iba a volver a visitar y lo hice, así que nunca digas nunca. Por ahora, no hay planes para una segunda temporada.

:¿Qué es lo que más disfruta del proceso de dirección?

Yo quería ser pintor y me volví director porque quería que las pinturas se movieran. Una cosa me llevó a la otra, he tenido mucha suerte porque se me ha permitido contar las historias que yo quería. ¿Quién me iba a decir que mi camino iba a ser así? Lo único que puedo asegurar es que siempre espero lo mejor de mi trabajo.

Hoy en día hay más libertad creativa en la televisión

Sí, es un tiempo bellísimo para la televisión. Es increíble poder desarrollar una idea como quieras, libremente, sin ajustes de tiempo. Era algo con lo que siempre había soñado. Me gusta bucear en el mundo que quiero desarrollar sin preocuparme de otra cosa que del argumento. Es maravilloso que ahora nos encontremos donde estamos.

¿«Twin Peaks» sufrió durante su última etapa de emisión?

Lo que mató a «Twin Peaks» fue revelar al asesino. Originalmente creamos la pregunta; ¿Quién mató a Laura Palmer? Para no contestarla. Era una pregunta que ninguno de nosotros quería responder. El misterio de Laura Palmer mantenía viva la intriga, allí palpitaba el corazón de la serie. Sin embargo, nos dijeron que teníamos que dar una respuesta y la serie nunca se recuperó después de eso.

¿Tiene algún proyecto en mente después de «Twin Peaks»?

No, no tengo planes. Estoy profundamente involucrado con «Twin Peaks» porque todavía me queda mucho que hacer hasta el próximo mes de mayo. Tengo mucho trabajo por delante.