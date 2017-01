No fue ni la noche de los dragones de «Juego de Tronos», ni la de la fantasía de «Westworld». Ni siquiera la de la nostalgia de «Stranger Things». Los Globos de Oro 2017 coronaron -nunca mejor dicho- a británicos y afroamericanos: «El infiltrado» se convirtió en la gran ganadora de la noche con tres estatuillas, seguida de «The Crown», «American Crime Story: El pueblo vs O.J. Simpson» y «Atlanta», con dos premios cada una.

Un buen puñado de caras conocidas y una gran directora (la oscarizada Susanne Bier) convirtieron a «El infiltrado», una coproducción de la BBC y AMC, en la estrella de los Globos de Oro. El premio a la mejor miniserie fue el único que se le escapó. Los tres protagonistas, Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Olivia Colman vencieron en sus categorías pense a competir con pesos pesados como John Turturro, John Lithgow y Lena Headey, respectivamente. Este thriller de espionaje, con Laurie como villano, cuenta también con el atractivo de contar con varios españoles en la producción: los actores Antonio de la Torre y Marta Torné y el compositor Víctor Reyes, que ya se llevó un Emmy por la banda sonora de la ficción.

«The Crown» (Netflix), otra joya británica sobre los primeros años de reinado de Isabel II, ganó el Globo de Oro al mejor drama y el reconocimiento a la mejor intérprete femenina para Claire Foy. El mismo premio en la categoría masculina recayó en Billy Bob Thorton por «Goliath». «Ojalá hubiera más mujeres en el centro del poder», pidió la joven británica que se ha ganado a la crítica gracias a la monarca magistralmente escrita por Peter Morgan, especializado en la realeza británica desde «The Queen». Lástima que John Lithgow, brillante Churchill, se quedara sin premio.

«American Crime Story: el pueblo vs O.J. Simpson», se convirtió en la mejor miniserie, pese a que el público conocía su principio y su final. La mitad de la población vio en los medios como un jurado absolvió al famoso jugador de fútbol americano en el juicio por el asesinato de su exmujer. Su éxito en los Emmys auguraba buenos resultados para esta ficción. Sarah Paulson, que daba vida a la fiscal Marcia Clark, también se llevó su Globo de Oro, y pidió que ojalá su vida fuese tan «inspiradora e ingeniosa» como la de la su alter ego en la realidad. Destronó a la brillante «The night of», que se fue de vacío.

En el ámbito de la comedia, los Globos de Oro 2017 volvieron a apostar por la novedad. Dejaron de lado a «Mozart in the jungle»,«Transparent» y «Veep» (que suma varios Emmy pero ningún Globo) para encumbrar a «Atlanta» como la mejor comedia y a Donald Glover, su creador, como mejor actor. Sucesora de «Empire», la serie de Fox España cuenta la historia de dos primos distanciados, con diferentes puntos de vista sobre el arte vs. lo comercial, que intentan abrirse camino en el panorama de la música rap de Atlanta.

«Black-ish», una de las favoritas, tuvo que conformarse con un único premio: el de mejor actriz de comedia para Tracee Ellis Ross, hija de Diana Ross, que dedicó su discurso a las mujeres «de color».

Lista de ganadores

Mejor serie de televisión en comedia/musical

-Atlanta

-Black-ish

-Mozart in the jungle

-Transparent

-Veep

Mejor serie drama

-The Crown

-Juego de Tronos

-Stranger Things

-This Is Us

-Westworld

Mejor miniserie o película para televisión

-American Crime

-The Dresser

-The Night Manager

-The Night Of

-American Crime Story

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

-Felicity Huffman, 'American Crime'

-Riley Keough, 'The Girlfriend Experience'

-Sarah Paulson, 'American Crime Story'

-Kerry Washington, 'Confirmation'

-Charlotte Rampling, 'London Spy'

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

-Riz Ahmed, 'The Night Of'

-Bryan Cranston, 'All the Way'

-John Turturro, 'The Night Of'

-Tom Hiddleston, 'El infiltrado'

-Courtney B. Vance, 'American Crime Story'

Mejor actriz de serie de comedia/musical

-Rachel Bloom por 'Crazy Ex Girlfriend'

-Julia Louise Dreyfus por 'Veep'

-Sarah Jessica Parker por 'Divorce'

-Gina Rodriguez por 'Jane the Virgin'

-Tracee Elis Ross por 'Black-ish'

-Issa Rae por 'Insecure'

Mejor actor de serie de comedia/musical

-Gael Garcia Bernal, 'Mozart in the Jungle'

-Nick Nolte, 'Graves'

-Jeffrey Tambor, 'Transparent'

-Anthony Anderson, 'Black-ish'

-Donald Glover, 'Atlanta'

Mejor actor de reparto

-Sterling K. Brown por 'American Crime Story'

-Hugh Laurie por 'El infiltrado'

-John Lithgow por 'The Crown'

-Christian Slater por 'Mr. Robot'

-John Travolta por 'American Crime Story'

Mejor actriz de reparto

-Olivia Colman por 'El infiltrado'

-Lena Headey por 'Juego de tronos'

-Chrissy Metz por 'This is Us'

-Mandy Moore por 'This is Us'

-Thandie Newton por 'Westworld'

Mejor actriz de serie de drama

-Caitriona Balfe, 'Outlander'

-Claire Foy, 'The Crown'

-Keri Russell, 'The Americans'

-Winona Ryder, 'Stranger things'

-Evan Rachel Wood, 'Westworld'

Mejor actor de serie de drama

-Rami Malek, 'Mr. Robot'

-Bob Odenkirk, 'Better Call Saul'

-Matthew Rhys, 'The Americans'

-Liev Schreiber, 'Ray Donovan'

-Billy Bob Thornton, 'Goliath'