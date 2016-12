Â¿A quÃ© serie pertenece esta frase?

¿Crees que lo sabes todo sobre series de televisión? «Perdidos», «Los Soprano», «Juego de Tronos», «House of Cards»... el panorama seríefilo es tan amplio y tiene tanta calidad que conocer al detalle las ficciones de EE.UU. se hace misión imposible.

Para poner a prueba tus conocimientos hemos diseñado este divertido test. Superarlo no es una tarea difícil, así que el hecho de no acertar ni la mitad de las pregutnas tan solo puede suponer una cosa: tienes que ver más televisión. Plataformas como Netflix o HBO lo ponen cada vez más fácil y a buen precio. Si no has visto joyas como «The Wire» o «The Affair» no tienes excusa para suscribirte a alguna de ellas.

No obstante, si con la llegada del nuevo año has comenzado a plantearte la posibilidad de suscribirte a una plataforma de pago y ponerte las pilas en lo que a series de televisión se refiere, aquí te contamos todo lo que debes saber para contratar la mejor opción.