Cómo somos los fans de una serie que siempre intentamos buscar sentido a cualquier historia. Nos gusta pensar que en la ficción no pueden quedar cabos sueltos, que los guionistas piensan cada capítulo con una finalidad determinada y que absolutamente todo ocurre por algún motivo. No tuvimos suficiente con «Lost».

Hace poco ocurrió con «Anatomía de Grey», la serie de cirujanos que cuenta con un número exagerado de muertes por temporada —y no precisamente de pacientes—. Para explicar tanta desgracia junta, a los seguidores de la historia que se centra en Grey Sloan Memorial Center se les ocurrió decir que lo ocurrido es fruto de la imaginación de una Meredith aquejada de alzhéimer.

Ahora le ha tocado el turno a «Los Simpsons». La longeva serie —el primer capítulo se emitió en 1989— está rodeada de locas teorías que aseguran que la ficción creada por Matt Groening nos avisó, entre otras cosas, de los atentados del 11 de septiembre y la llegada del ébola.

La última teoría de los fans tiene que ver con un capítulo emitido en 1992, «Homer el Hereje», en el que el protagonista de la serie decide dejar de ir a la iglesia. En una de las escenas del capítulo, Homer habla con Dios y le pregunta por el sentido de la vida. «Te lo diré cuando mueras», contesta Dios a Homer.

— Homer: Dios, quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el sentido de la vida?

— Dios: Homer, no puedo decírtelo. Lo descubrirás cuando mueras

—Homer: ¡No puedo esperar tanto!

— Dios: ¿No puedes esperar seis meses?

Tal y como ha explicado uno de los fans de la serie en Reddit, seis meses después del místico diálogo se emitiría el capítulo «So It's Come To This: A Simpsons Clip Show» (en España titulado «Éste es el resultado: Retrospectiva de los Simpson») en el que Bart gasta una broma pesada que termina con Homer en el hospital. Tras intentar coger un caramelo de una máquina el protagonista de la historia sufre otro accidente y entra en coma, momento que la familia aprovecha para recordar algunos momentos juntos. Según la última teoría fan, Homer jamás despertó del coma, por lo que todo lo que ha ocurrido desde este episodio emitido en 1993 es fruto de su imaginación.

Así lo explica el fan:

«Esta es la razón por la que los personajes no envejecen. Homer recuerda a Bart, Lisa y Maggie con 10,8 y 1 año respectivamente».

¿Qué opináis?