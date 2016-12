Matthew McConaughey, dispuesto a volver a Â«True DetectiveÂ»

La primera temporada de «True Detective», protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, unió a crítica y público a la hora de alabar la investigación de Cohle (Matthew McConaughey ) y Hart (Woody Harrelson) en un pueblo de Luisiana. Tan solo ocho capítulos bastaron para que la ficción creada por Nic Pizzolatto demostrara una calidad sublime y capaz de convertir al nuevo producto de HBO en el mejor estreno de la cadena desde «Boardwalk Empire».

La segunda temporada fue otro cantar. Ávidos de continuar con las buenas sensaciones que había despertado la primera trama, la historia protagonizada por Colin Farrell no causó las mismas sensaciones. Michael Lombardo, directivo de HBO, asumió el error y achacó la pérdida de calidad a las prisas: «Fue culpa mía. Yo lo obligué (a Nic Pizzolatto) a hacer en poco tiempo algo que era un verdadero desafío lograr. Y así no debería ser esta serie. Tuvo que reinventar la rueda, en cierto modo. Encontrar su musa. Así que creo que aprendí del error. No volveré a hacerlo».

Dedicididos a enmendar los errores del pasado en HBO se han mostrado decididos a poner en marcha la tercera temporada de la exitosa ficción, de la que por ahora se conocen pocos datos. Lo que sí sabemos que a McConaughey, estrella de la primera temporada, estaría encantado de volver a intervenir en las tramas. Así lo dijo el actor en el plató de «The rich Eisen show», en el que afirmó que regresará a la serie si le dan la oportunidad. «Si estuviera bien escrito y apareciera de nuevo, no dudaría en aparecer en 'True Detective'».