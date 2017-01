«Cuéntame cómo pasó» regresa esta noche a La 1 más ambiciosa que nunca y con un renovado afán viajero: Benidorm, Guadalajara, Torrelodones, Boadilla del Monte y Alcalá de Henares son algunos de los escenarios. Corre el año de 1985: España entra en Europa, se vive el referéndum de la OTAN y nuestro país sufre el primer atentado yihadista, cuando la mayoría ni siquiera sabían lo que era eso. Para la producción de Ganga será la temporada número 18, en la que los guionistas han preparado algunas sorpresas, no siempre positivas.

El primer disgusto que se llevará el público será el deseo de Herminia de entrar en una residencia. «En un momento determinado, ella piensa que estorba. Los viejos a veces tenemos esa sensación y ella quiere quitarse de enmedio. Pero eso no quiere decir que se quede en la residencia», cuenta María Galiana. Ignacio del Moral, coordinador de guiones, confirma que no hay maldad por parte de quienes escriben la historia de los Alcántara. «Los amores con la audiencia son tormentosos a veces. El sufrimiento los hace reverdecer. Los espectadores se pueden enfadar, aunque eso hace que sigan con más ansiedad. Dicen que no van a volver a vernos, pero vuelven».

Lo cierto es que apenas hay charco en el que «Cuéntame» no se haya atrevido a chapotear. Muy recordada fue la infidelidad de Antonio, que afectó al público casi más que a los personajes. Galiana justifica esta valentía: «Después de 16 años que llevamos, hay que hacer cara a todo lo que venga, aceptarlo. Esto es una cosa que ha pasado en las familias españolas. No podemos eludir esta clase de problemas. No vamos a ser más buenos que nadie, cuerpos gloriosos, porque sería una serie irreal. Hay que contar las cosas. Lo más habitual del mundo es que un marido haya sido infiel en un momento determinado». Con el cáncer que sufrió Mercedes también se la jugaron y el riesgo mereció la pena: «Fue duro, pero hay tantas mujeres que han luchado contra la enfermedad y que nos agradecían que lo hubiéramos abordado en la serie... Te das cuenta de que hay que tocar todas las teclas. No podemos eludir circunstancias difíciles», insiste la actriz, que a sus 81 años tiene más energía que un deportista de veinte.

«A la gente joven le parece raro levantarse a las siete de la mañana. Yo me levanto a las cinco y media porque a las seis me recogen. No me cuesta trabajo; me cuesta el normal». Si a alguien le parece poco, María graba de lunes a viernes los capítulos de la serie y los fines de semana actúa en el teatro por toda España en la obra de Aristófanes «La asamblea de las mujeres». Su cabeza es digna de estudio: «Yo he estudiado mucho toda mi vida, en el bachillerato, luego la carrera, las oposiciones... Y después, para reciclarme. Y estoy completamente al día. Intento leer en los ratos libres y sobre todo me estudio las secuencias. Las neuronas mías deben de estar revolucionadas». Lo único que le cuesta un poco, confiesa, son las nuevas tecnologías. «Tengo mi móvil, mi whatsapp, mi correo, me interesa buscar cosas en Google, pero tampoco demasiado. Prefiero leer el periódico en papel, aunque otros los veo en internet, para enterame del resultado de los partidos de fútbol, de lo que pasa en el tenis en Australia, que me gusta muchísimo, pero adicción al móvil no tengo».

Por lo demás, Antonio y Mercedes viven una nueva mudanza, a una casa mejor, y Toni(Pablo Rivero) regresa a la serie. Incluso se incorpora al equipo de Informativos de TVE en Torrespaña, al lado de profesionales como Elena Sánchez, Paco Lobatón y Manuel Campo Vidal. «Su marcha nos fastidió mucho», confiesa Ignacio del Moral. «Su profesión de periodista nos permite tratar muchos temas. Y nos ha gustado recuperar caras del Telediario». Lo que no quiere desvelar es una sorpresa muy divertida que han preparado con Felipe González.

Y si la serie ha sido valiente, Del Moral tampoco elude responder preguntas más comprometidas, sobre la crisis vivida por la investigación por fraude fiscal. «Todo estalló cuando los guionistas estábamos planteando la actual temporada. Tuvimos que trabajar con distintas hipótesis. Irnos a otra cadena habría supuesto algún cambio de registro, pero seguimos con la esperanza de mantenernos en TVE, como ha ocurrido, afortunadamente». Irse a una privada habría tenido otro inconveniente: «La serie tira tanto de imágenes de archivo que habría supuesto ciertos problemas. Y la relación con TVE es muy buena. Hay confianza, sin intervencionismo, con observaciones mínimas. Otras cadenas se meterían más en los argumentos».