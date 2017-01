Â«The Man in the High CastleÂ» tendrÃ¡ tercera temporada

¡Ya es oficial! Amazon celebra el año nuevo anunciado la renovación de su drama número uno hasta la fecha: «The Man in The High Castle». El anuncio de la tercera temporada llega apenas días después del lanzamiento del último capítulo, hasta ahora, Fallout.

La principal novedad que traerá consigo esta nueva temporada es la de la inclusión de Eric Overmyer (Bosch) al equipo como nuevo productor y showrunner, tras la salida de Frank Spotnitz, según informa TVLine. «Eric y su equipo están haciendo un trabajo increíble elaborando historias sobre la vida de aquellos que lucha por hacer el bien en un mundo que no lo es. No podríamos estar más emocionados de traer una tercera temporada a nuestros clientes en 2017», añade Overmyer.

There’s more to our world. Season 3. #HighCastlepic.twitter.com/xuOt5k1a6Q